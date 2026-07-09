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排球／旅日好手張育陞扛男排隊長 盼名古屋亞運不留遺憾

中央社／ 記者陳容琛高雄9日電
旅日重炮張育陞。圖／中華排球協會提供
旅日重炮張育陞。圖／中華排球協會提供

2026世足賽

台灣旅日排球好手張育陞，將在名古屋亞運承擔「台灣隊長」重任，他期盼向昔日國家隊長陳建禎看齊，成為穩定軍心老大哥，率領台灣男排在亞運舞台不留遺憾。

本屆名古屋亞運台灣男排以去年萊茵魯爾世大運為班底，除了由26歲的旅日球星張育陞領軍，另外再加入具有旅外經驗的蔡沛彰、呂姜耀凱，補齊整體陣容不足，更被教練黃宏裕形容是目前台灣最強組合，並將目標設定4強，「希望至少拚到第4名，再朝隊史最佳成績第3名努力。」

黃宏裕今天在媒體日接受聯訪時指出，日前台灣男排剛結束亞洲盃賽事，雖然僅以第8名作收，不過幫助這批球員成長很多，隨著以張育陞為首的3名旅外好手加入國家隊集訓，有望幫助球隊實力提升一個檔次，接著將陸續征戰亞洲東區錦標賽、亞洲錦標賽，替亞運做最後衝刺。

扛起台灣隊長重任的張育陞則表示，以往都是以自身表現幫助團隊，現在轉換為球員與教練團溝通的橋樑，當然壓力變得更大，但希望自己承擔這份責任，讓台灣男排更有競爭力，並期許向昔日國家隊長陳建禎看齊，成為穩定軍心、有guts（魄力）的隊長，「亞運就當作最後1次打，不想留下遺憾。」

旅日即將邁向第8年，張育陞新賽季將轉戰日本SV聯賽的北海道Yellow Stars，而且選擇陳建禎曾穿上的19號球衣，足以印證兩人好交情，甚至被網友打趣稱「禎愛一陞」。

被北海道Yellow Stars滿滿誠意打動，張育陞透露，這或許是排球生涯最有挑戰性的選擇，但他不希望讓排球單純僅是競技運動，還希望把對排球的熱情傳承給下一代，發揮影響力，替個人排球生涯增添不同意義。

亞運 名古屋 陳建禎 籃球

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