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籃網球／東亞盃中華隊預賽2勝1敗 明將再戰勁旅香港爭冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華隊在東亞盃預賽最終戰不敵香港，但仍晉級到決賽，將與香港爭奪冠軍。圖／中華民國籃網球協會提供
中華隊在東亞盃預賽最終戰不敵香港，但仍晉級到決賽，將與香港爭奪冠軍。圖／中華民國籃網球協會提供

2026世足賽

第一屆東亞盃籃網球國際賽今天進入第三天賽程，我國女將雖在預賽最後一戰以34：39敗給強敵香港，但仍是以2勝1負晉級決賽，明天將再戰香港爭奪冠軍。

第一屆東亞盃籃網球國際賽本周在南韓全州登場，在預賽首日賽程我國女將就擊敗地主南韓。昨天的第二戰則是遭遇日本，雖然日本一開賽先搶得先機，但中華隊並不氣餒，兩隊一路糾纏到第四節，中華隊一輪猛攻取得8分領先優勢，日本雖在最後一分鐘仍加緊進攻，卻已無力回天，終場由中華隊以38：33獲勝，拿下二連勝後已確定晉級決賽。

今天的分組賽最後一戰，中華隊則是遭遇勁敵香港，在兩隊都已經確定晉級到冠軍賽的情況下，因戰績不影響決賽資格，2隊為冠軍戰互探虛實，但仍戰況激烈。香港勢在必得，一開賽即搶得先機得分，但中華隊仍是一路緊咬比分，兩隊你來我往，香港一輪猛攻取得保持領先優勢，中華隊雖在最後一分鐘仍加緊進攻，但終場仍由香港以39：34獲勝，雙方明天將在決賽再度碰頭，爭奪冠軍。

中華隊 香港 南韓 籃球

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