卡巴迪／「愛哭包」美少女陳詩涵 入選國家隊圓夢 教頭喊出亞運奪金目標

中華女子卡巴迪美少女陳詩涵今年首度入選亞運國家代表隊，自嘲是「愛哭包」的她，總算圓了國手夢，直呼不可思議，也希望可以在賽場上幫助到隊伍。

要準備升上國立台東大學體育系2年級的陳詩涵，2025年從花蓮海星高中畢業時還獲頒總統教育獎，從小父母離異的她，由媽媽一個人撫養3個小孩長大，但陳詩涵卻從不讓媽媽擔心，如今還入選亞運國手。

陳詩涵透露，小學的時候她都在練直笛、合唱團，上教會還會幫忙彈鋼琴伴奏，不過國一時因為好奇心驅使，加上學校也有卡巴迪校隊，所以就這樣踏進了新的運動世界。

陳詩涵回憶說到；「加入卡巴迪的第一天夜訓，我就跟著校隊去推超重的輪胎，那時候我瘦得跟竹竿一樣，沒想到居然可以撐過來。」

順利成為今年亞運女子卡巴迪代表隊的新面孔，陳詩涵仍感到不可思議，她笑說：「記得國一時幫忙拍過卡巴迪的宣傳影片，那時候我傻傻的還說要當國手、為國爭光，沒想到現在真的實現了。」

陳詩涵也自嘲她就是個「愛哭包」，不論是練習不到位，或有什麼缺點改不過來，就會一直想哭。

總教練蔡威暘也透露小故事，2週前日本女子卡巴迪來國訓中心移訓，結果在練習時不小心壓傷陳詩涵左腳踝，日本選手很過意不去，還特地跑去廟宇求平安符，並且用中文念了一段感言，沒想到陳詩涵哭的亂七八糟。

蔡威暘強調，陳詩涵很有實力，「不過就是太愛哭，有時候會影響到她在場上的表現。」所以現在都會特別訓練她的心態，希望可以堅強一點。

女子卡巴迪瞄準亞運 總教練：奪金是唯一目標

國訓中心9日舉行名古屋亞運媒體日，上屆拿到銀牌的卡巴迪女子隊，今年直指金牌；總教練蔡威暘（右）表示，每個人的態度都很堅定，所以今年的目標就是只有金牌。 中央社

國訓中心今天舉行名古屋亞運媒體日，上屆拿到銀牌的卡巴迪女子隊，今年一致直指金牌；總教練蔡威暘表示，這些女選手都投入很多年，「除了奪金，我想不到其他的選項。」

上屆杭州亞運，中華女子卡巴迪代表隊在金牌戰以1分之差不敵強權印度，只得吞下銀牌，儘管已經寫下女子卡巴迪在亞運的新猷，但全隊仍落下不甘心的眼淚。

在去年的卡巴迪世界盃，中華女子代表隊同樣在金牌戰不敵印度鍍銀，接連失利，卻讓這些女孩子越挫越勇。

蔡威暘在接受媒體訪問時表示，「這一批選手都跟著我很久了，大部分都從學生變成社會人士，但還是願意繼續回來打拚，很多都是因為心中目標還沒完成。」

他提到，過去這12年來，這些選手從「想要贏1場」到「只想要贏印度」，到現在「只想要拿金牌」，每個人的態度都很堅定，所以今年的目標就是只有金牌。

蔡威暘也透露，最大假想敵還是印度，「畢竟她們身材好、人高馬大，兼具力量與速度，所以我就是想盡辦法研究對手，解析對方的缺失，然後告訴選手們加強練習。」

蔡威暘表示，女子隊有個問題，就是喜歡當挑戰者，不習慣被挑戰，「所以亞運的預賽，對上實力差一點的對手，反而會讓人捏一把冷汗，在這種每一場都關鍵的賽事，必須要很快上緊發條，進入比賽的節奏才行。」