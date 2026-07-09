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115年運動推手奬即日起至8月31日受理推薦 運動部廣邀各界踴躍參與

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「運動推手獎」於今年邁入第18屆，即日起至8月31日開放各界推薦，圖為行政院長卓榮泰出席運動部「第17屆運動推手獎表揚典禮」。圖／行政院（資料照）
「運動推手獎」於今年邁入第18屆，即日起至8月31日開放各界推薦，圖為行政院長卓榮泰出席運動部「第17屆運動推手獎表揚典禮」。圖／行政院（資料照）

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國家運動發展的進步，除政府單位的資源挹注與推動外，亦需要民間的後援，「運動推手獎」於今年邁入第18屆，即日起至8月31日開放各界推薦，誠邀所有在幕後為台灣運動默默奉獻的企業、團體及個人踴躍參與。

運動部指出，本獎項設立宗旨為鼓勵民間贊助或捐贈、表揚長期推展運動發展之企業、團體及個人。評選類別包括「贊助類」、「推展類」及「特別類」。其中「特別類」聚焦於年度內推動運動發展、性別平等運動、身心障礙運動及賽事淨零排放等符合當前永續政策之具體事蹟，引導民間資源精準接軌全球永續趨勢。

運動推手獎參與推薦人數逐年增加，自98年迄至114年總獲獎件數達1135件，累計總贊助金額逾487億元；而114年收件數達136件，創歷年新高，足見每年均有新的運動推手，期許今年有更多企業加入，讓民間資源推動運動發展的力量得以接續傳承，不論是主辦或贊助運動賽事、運動團體、運動選手、從事選手培訓或全民運動推展工作，每一份來自民間的力量，都是運動推手奬由衷感謝與致敬的對象。

運動部誠摯邀請各界踴躍加入台灣運動發展的推手行列，攜手壯大台灣的運動生態圈，共創全民運動風氣，共創更健康的台灣，讓世界看到台灣的驕傲。相關推薦要點及申請表件，請至運動部全球資訊網（https://www.sports.gov.tw/CL/5606）查詢。

運動 運動部

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