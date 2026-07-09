台新新光金運動培力 當選手最強後盾

台新新光金控昨宣布啟動「運動培力計畫」，將整合資源深化支持體育發展與運動員培育。台新新光金今年擴大支持多項運動選手，除原有的高爾夫球、空手道及籃球外，新增對霹靂舞、跆拳道及電競三運動項目選手的支持，期盼打造更多元的運動人才培育版圖。

「運動培力計畫」也包括「小小培力營」，由所贊助的運動選手擔任指導教練，陪伴孩童在不同的運動項目中探索興趣、培養自信。台新新光金控在「運動培力計畫」啟動儀式也特別為所支持的運動選手打氣，期盼選手有機會代表台灣在今年的亞運中締造佳績。

計畫啟動儀式由總經理林維俊主持，包括台新銀行總經理林淑真及私人銀行執行長林尚愷、新光人壽總經理黃敏義出席共襄盛舉；此外，由台新新光金控暨子公司贊助的運動員，包括高爾夫球選手錢珮芸、空手道辜翠萍、臺北台新戰神籃球隊雷蒙恩，以及今年新增支持的跆拳道選手羅嘉翎、霹靂舞許馥雅與電競選手ＤＣＧ戰隊劉祥等六位選手身穿正式賽服現身。林維俊並將旗幟授予選手，象徵台新新光金將做為選手最強後盾。

林維俊表示，企業支持體育不只是贊助，更是建立長期的人才培育機制。他也宣布，支持的運動選手若取得亞運資格將獲贈嘉勉金，於賽事中順利奪牌，更將受頒優渥獎金，台新新光金以具體行動肯定選手，鼓舞選手持續突破自我、全力前進亞運為國爭光。