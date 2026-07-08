安聯人壽深耕基層足球獲國際肯定 獲保險業亞洲獎年度最佳社區倡議

世界盃正熱烈開踢，安聯人壽將足球熱情延續至台灣在地基層，透過推動「安聯小小世界盃」，為基層足球注入能量，獲2026保險業亞洲獎（Insurance Asia Awards 2026）之年度最佳社區倡議（Community Initiative of the Year）獎項肯定，由安聯人壽營運長張元均資深副總經理代表出席領獎。

亞太地區專業金融媒體《Asian Banking & Finance》近日於新加坡舉行「保險業亞洲獎Insurance Asia Awards 2026」頒獎典禮，安聯人壽多年來持續投入足球運動發展，透過冠名贊助「安聯小小世界盃」，積極推動足球文化與運動精神的普及。

「安聯小小世界盃」自開辦以來規模年年成長，自2014年起從257隊報名到2025年1,204隊報名，成長近五倍，已成為台灣最大的青少年足球賽事；推廣年齡層也從6歲至10歲為主要推廣對象，向上擴及至12歲至15歲組別，消弭台灣足球運動的青少年斷層，培養無數極具潛力的未來之星。

為了造福更多偏鄉地區喜歡足球的學童，並啟動「公益列車足球體驗營」，前往澎湖、台東、宜蘭及馬祖等偏遠鄉鎮偏鄉推廣足球教育及資源；2025年更首度增設「木蘭獎」，表揚U15選手中最具潛力與表現優異的女子MVP，提供賽場上足球女將們一個舞台，回應她們對足球的熱愛，並同時舉辦「女子足球體驗活動」，讓女孩有更多機會接觸足球，鼓勵更多女孩參與，落實運動平權。

張元均表示，安聯人壽長期關注台灣足球發展，持續舉辦「安聯小小世界盃」足球賽事，致力於從社區基層推廣青少年足球運動，並帶動各城市的基礎發展，強化與在地社區的深度連結，本次得獎反映安聯人壽培育年輕人才、加強社區連結及推動永續營運的決心。