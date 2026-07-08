空手道／三度出征亞運 辜翠萍：目標超越上屆銀牌成績
2014年首度參加亞運就在仁川一舉奪金，台灣空手道好手辜翠萍名古屋亞運將第三度出征，她笑說：「目標比上屆更上一層樓。」
初登亞運殿堂還是18歲的青少女，30歲的辜翠萍現在已是「老將代表」，14年仁川亞運摘金、22年杭州亞運奪銀的她提到，18歲時很年輕，不會想太多，「現在有差在技術和思考層面有更增進，再把技術細節調整，讓自己比賽更流暢。」
過去兩屆都登上頒獎台，今年辜翠萍目標也很明確，「更上一層樓，上屆銀牌，這次金牌，希望能維持住自己想要的目標，維持在場上放輕鬆打，有所發揮。」
是否會是亞運「最後一舞」？辜翠萍不把話說死，她形容每場比賽都當成「最後一次」，就是去享受熱愛的運動，「不用去設定第幾次，好好把握住每一次。」
日前亞錦賽發揮不加，辜翠萍目前都在國訓中心做調整，她透露團隊有找了外籍選手來移訓交流，亞錦賽的內容也讓自己有很多反思機會，針對細節去調整，希望亞運能有更好發揮。
辜翠萍長期接受台新新光金控贊助，今天台新新光金控宣布啟動「運動培力計畫」，未來將走進校園和偏鄉，推出電競、足球、籃球和空手道培訓營，旗下贊助選手也會擔任營隊教練，幫助幾項運動向下扎根。
身為「空手道擔當」，辜翠萍對培訓營十分期待，「目前還在當選手，之後很榮幸能去指導小朋友，希望可以給他們關於空手道的基礎和練習，讓他們認識到空手道。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。