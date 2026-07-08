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空手道／三度出征亞運 辜翠萍：目標超越上屆銀牌成績

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
台新新光金控宣布啟動「運動培力計畫」，辜翠萍（左）和雷蒙恩（中）、羅嘉翎一同比出跆拳道動作。記者曾思儒／攝影
台新新光金控宣布啟動「運動培力計畫」，辜翠萍（左）和雷蒙恩（中）、羅嘉翎一同比出跆拳道動作。記者曾思儒／攝影

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2014年首度參加亞運就在仁川一舉奪金，台灣空手道好手辜翠萍名古屋亞運將第三度出征，她笑說：「目標比上屆更上一層樓。」

初登亞運殿堂還是18歲的青少女，30歲的辜翠萍現在已是「老將代表」，14年仁川亞運摘金、22年杭州亞運奪銀的她提到，18歲時很年輕，不會想太多，「現在有差在技術和思考層面有更增進，再把技術細節調整，讓自己比賽更流暢。」

過去兩屆都登上頒獎台，今年辜翠萍目標也很明確，「更上一層樓，上屆銀牌，這次金牌，希望能維持住自己想要的目標，維持在場上放輕鬆打，有所發揮。」

是否會是亞運「最後一舞」？辜翠萍不把話說死，她形容每場比賽都當成「最後一次」，就是去享受熱愛的運動，「不用去設定第幾次，好好把握住每一次。」

日前亞錦賽發揮不加，辜翠萍目前都在國訓中心做調整，她透露團隊有找了外籍選手來移訓交流，亞錦賽的內容也讓自己有很多反思機會，針對細節去調整，希望亞運能有更好發揮。

辜翠萍長期接受台新新光金控贊助，今天台新新光金控宣布啟動「運動培力計畫」，未來將走進校園和偏鄉，推出電競、足球、籃球和空手道培訓營，旗下贊助選手也會擔任營隊教練，幫助幾項運動向下扎根。

身為「空手道擔當」，辜翠萍對培訓營十分期待，「目前還在當選手，之後很榮幸能去指導小朋友，希望可以給他們關於空手道的基礎和練習，讓他們認識到空手道。」

台新新光金控宣布啟動「運動培力計畫」，旗下贊助選手雷蒙恩（左三）、錢珮芸（左一）、辜翠萍（左二）、羅嘉翎（右二）、許馥雅（右一）齊聚一堂。記者曾思儒／攝影
台新新光金控宣布啟動「運動培力計畫」，旗下贊助選手雷蒙恩（左三）、錢珮芸（左一）、辜翠萍（左二）、羅嘉翎（右二）、許馥雅（右一）齊聚一堂。記者曾思儒／攝影

空手道國手辜翠萍將三度出征亞運。記者曾思儒／攝影
空手道國手辜翠萍將三度出征亞運。記者曾思儒／攝影

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