2026新北市耶誕馬拉松接力賽 早鳥開搶7月9日上午10時開放報名

「耶誕快追！2026新北市耶誕馬拉松接力賽」，將於12月6日在新北市民廣場登場，新北市觀旅局指出，今年活動全面升級，包含限量早早鳥報名8折優惠、早鳥報名送限量保溫杯、接力信物耶誕鈴鐺繽紛續響、街頭人氣變裝組，將創意變獎金。另紀念跑衣、耶誕毛帽、完賽提袋、完賽毛巾等設計均結合耶誕氛圍作為整體設計。接力賽7月9日上午10時開放報名。

新北市觀旅局表示，今年賽事維持「三人一隊」接力賽制，三棒總距離約24.7公里。賽道自新北市民廣場出發，沿經縣民大道與翠華大橋，隨後穿梭於華江橋、大漢橋及浮洲橋底的河濱綠帶，隊伍可依照成員實力靈活分配棒次，在挑戰速度與耐力的同時，也充分展現團隊合作精神。

今年賽事的四大亮點，早早鳥優惠限量前160隊，凡於報名開放後搶先完成報名的前160隊，即可享有限量「早早鳥優惠」享報名費8折優惠，以更超值的價格搶先卡位。

錯過前160隊最速早鳥優惠，第161隊至410隊報名成功的隊伍，即可獲得賽事限定特製保溫杯；賽事將在全台最具指標性的新北歡樂耶誕樹下，舉行絕無僅有的起跑儀式。

人氣變裝組馬拉松街頭最吸睛耶誕派對，鼓勵跑友發揮創意，以耶誕老人、麋鹿、雪人等各式節慶造型參賽，讓馬拉松不只是競速，更成為充滿歡樂與創意的耶誕變裝嘉年華。

接力賽7月9日上午10時開放報名，組別分為「競賽組」及「變裝組」，總隊伍數限額666隊。名額有限，額滿為止。