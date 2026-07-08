霹靂舞／從扯鈴隊到亞運國手 許馥雅期待出征名古屋

8歲接觸霹靂舞，下月要滿20歲的許馥雅今年將出征名古屋亞運，她盼能像奪下巴黎奧運金牌的日本偶像「Ami」湯淺亞實，在國際賽場綻放光芒。

上月剛在Red Bull BC One 台灣大賽奪下冠軍的許馥雅，今天以台新新光金控贊助選手的身份出席記者會，現場小露一手獲得如雷掌聲。11月29日將到多倫多的BC One世界總決賽和各國舞者一較高下的她，9月還要到名古屋感受亞運初體驗，她說：「兩個賽事都很重要，一起備戰，8月要去荷蘭和英國，和很多國際舞者交流。

霹靂舞是亞運和奧運的新興運動，上屆杭州亞運才列入亞運正式種類，許馥雅透露當時是在電視機前為台灣選手加油，但沒特別執著名古屋要選上國手，但很開心可以拿到這次代表權，希望能為台灣爭取佳績，「在台灣表現不錯，國際賽大舞台剛出去有點站不住腳，希望能有穩定發揮。」

許馥雅透露，小時候在網路上看體操影片，但沒機會學，倒是和朋友都對跳舞有興趣，就從Hip Hop開始入門，後來看到隔壁教室有Breaking的課程，動作和體操相似又結合音樂，和媽媽說想學，就一路練到現在。

目前就讀台師大體育系的許馥雅笑說，以前自己還是扯鈴隊一員，從國小一路練到國三，「因為國三霹靂舞進入奧運，順勢專心練霹靂舞。」霹靂舞從街頭文化成為亞、奧運舉辦種類，她坦言從沒想過，喜歡跳舞的初心也從沒改變，希望有朝一日能像日本偶像「Ami」一樣，在國際大舞台展露身手。