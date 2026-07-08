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土銀羽球隊劉廣珩／許尹鏸延續好手感 勇奪加拿大公開賽銀牌

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
劉廣珩、許尹鏸(左)。 新華社
劉廣珩、許尹鏸(左)。 新華社

2026世足賽

土銀羽球劉廣珩/許尹鏸延續好手感，繼「2026美國超級300公開賽」奪下混雙金牌後，在「2026加拿大超級300公開賽」奪下混雙銀牌。

世界排名第76的劉廣珩/許尹鏸，在「2026加拿大超級300公開賽」以非種子身分出賽，在32強、16強、8強及4強分別擊敗印尼、美國、法國及美國等選手，在一局未失之下挺進金牌戰。金牌戰對上大會第4種子、世界排名第39的日本組合古賀輝/齋藤夏，雙方前一次交手，就是在上週的美國公開賽16強，當時劉廣珩/許尹鏸組合直落2過關。

首局開打後，劉廣珩/許尹鏸在發球、接發球做得非常好，一度以13比7領先，日本組合隨後展開反撲，靠著古賀輝帶動之下，回敬一波10比2攻勢，率先拿下首局。第2局前段雙方互相拉鋸，劉廣珩/許尹鏸在8比8平手時逐漸掌握節奏，順利扳回一局。決勝第3局前段雙方8比8平手，日本組合打出一波6比1的攻勢，取得14比9領先，劉廣珩/許尹鏸在比分落後情況，仍然奮戰不懈一路追趕，拚戰至17：21分，最終以1比2的局數落敗，無緣連續2周奪得金牌。

土地銀行羽球隊近年在國內外賽事表現亮眼，尤其是黃金男雙的土銀王齊麟在「2020年東京奧運」及「2024巴黎奧運」2屆奧運，創下奧運史無前例男子雙打二連霸紀錄。另土銀「左手重砲」林俊易今年3月在英國最高層級「2026全英超級1000公開賽」奪下男子單打金牌，成為我國在該賽事逾百年來第一個男單金牌；也在今年1月「2026印度超級750公開賽」拿下金牌，創下我國史上首位在超級750系列賽男單項目摘金紀錄。此外，土銀「雙胞胎組合」李芳任／李芳至也在3月「瑞士超級300公開賽」勇奪男雙項目金牌。土銀蘇力揚、劉廣珩/許尹鏸在6月「美國超級300公開賽」分別奪下男單、混雙項目雙金牌

土地銀行為臺灣羽球運動先驅，每年皆編列數千萬元羽球隊預算、更新訓練設備器材及聘用教練與防護員，同步建立正式隊員完善職涯制度，充分保障球員退役後順利接軌銀行業務，因此連續17年獲得運動部頒發「運動推手獎」的贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」三大獎項，並首度獲得「114年運動企業認證」。

隨著土地銀行今年邁入80週年，不僅以羽球為主題打造80周年展覽活動、「闊土興地．珍檔鑫傳」行史展，同時運用環保材質信用卡「麟洋羽球認同卡」、「DoDo運動卡」，讓每筆一般消費提撥回饋金投入羽球運動發展與公益活動，以金融力量支持體育產業。

劉廣珩 加拿大 羽球

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