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籃網球／東亞盃南韓全州登場 我國女將首戰擊退地主旗開得勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
第一屆東亞盃國際籃網球錦標賽今天在南韓全州市登場。圖／中華民國籃網球協會提供
第一屆東亞盃國際籃網球錦標賽今天在南韓全州市登場。圖／中華民國籃網球協會提供

2026世足賽

第一屆東亞盃國際籃網球錦標賽今天在南韓全州市登場，台灣女將首戰地主南韓，以81：13取勝，另一場比賽香港隊以31：26擊敗日本隊中華隊明天將迎戰日本，香港與南韓交手。

中華隊今天展現集訓半年的成效，在攻守上表現平穩，加上命中率高，全場穩紮穩打，一路領先至終場81：13旗開得勝。中華民國籃網球協會理事長陳國儀，賽後肯定及嘉獎球員的表現，期許球員再接再厲，求取最佳戰績。

南韓 中華隊 日本隊

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