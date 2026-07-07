啦啦隊陽光廷廷橫跨三職業運動球場 用笑容喊出應援熱情

在球場上，廷廷（本名鄭羽廷）總是帶著明亮笑容，隨著音樂節奏揮舞雙手、帶動球迷吶喊。從棒球、籃球到排球，她在不同球類舞台累積多年應援經驗，也用充滿感染力的表現，讓現場氣氛瞬間升溫。對她而言，「陽光廷廷」不只是外號，更像是一種希望帶給觀眾的能量。

「陽光廷廷」名字背後 藏著她想帶給球迷的能量

「陽光廷廷」名字背後， 藏著她想帶給球迷的能量。 廷廷提供

談起「陽光廷廷」名字的由來，廷廷笑說，這是自己剛開始工作時所取的稱呼。她說：「因為我本來個性就比較活潑、外向，加上我的名字有「羽廷」的諧音，雨停後陽光就出來，覺得很符合自己，所以就叫陽光廷廷。」廷廷說．她希望大家一看到她，就能感受到明亮、開朗的氣氛，像是陽光出現一樣，帶來溫暖與能量。

這份陽光感，也成為她站上球場的應援態度。廷廷表示，啦啦隊員不只是完成舞蹈動作，更重要的是把情緒傳遞出去，讓球迷真正投入比賽。廷廷認為：「我會希望大家跟著我們一起吶喊，有時候看到球迷比較冷靜，我就會說，一起喊啊！都來到現場了，就把熱情拿出來。」對她來說，球迷願意一起投入、一起為球隊加油，就是應援最有成就感的時刻。

從兄弟象走進啦啦隊 兒時夢想成為職業舞台

談起與啦啦隊的結緣，廷廷說，一切是從棒球開始。 廷廷提供

談起與啦啦隊的結緣，廷廷說，一切是從棒球開始。小時候，她常跟著爸爸看兄弟象比賽，也因此對這支球隊有很深的情感。她說：「那時候我就想，如果我要當啦啦隊，我就想當兄弟象的啦啦隊。」沒想到長大後真的遇到招募機會，讓她一步步走進從小嚮往的舞台。

第一次在球場看到兒時偶像彭政閔本人，她至今仍印象深刻。廷廷笑說：「我永遠記得那個瞬間，覺得本人好高大，我快窒息了。」從球迷到啦啦隊員，身份的轉換讓她更珍惜每一次站上球場的機會，也讓她明白，自己不只是看比賽的人，更成為帶動比賽氣氛的一份子。

棒球、籃球到排球 不同球場有不同節奏

從棒球場出發後，廷廷陸續接觸籃球與排球應援，也感受到不同運動的節奏差異。 廷廷提供

從棒球場出發後，廷廷陸續接觸籃球與排球應援，也感受到不同運動的節奏差異。她分析，棒球進攻時起身應援，防守時能稍作休息，但戶外球場沒有冷氣，對體力是一大考驗；籃球節奏快，啦啦隊多半跟著MC帶動口號，新北國王的表演舞風偏美式，舞蹈強度也不低；至於排球，則是她目前覺得體力消耗最明顯的項目。

廷廷笑說，曾在排球「OL主題日」穿高跟鞋跳排球應援，「感受差異很大，真的覺得腳快斷掉。」她也坦言，光鮮亮麗的背後，最辛苦的是練舞，常因行程難配合，只能半夜排練。

曾有隊長經驗 最重視團隊與時間觀念

曾有隊長經驗的廷廷，也有自己的帶隊原則。 廷廷提供

曾有隊長經驗的廷廷，也有自己的帶隊原則。平常她可以和大家嘻嘻哈哈，但最不能接受遲到，廷廷指出：「我很不喜歡遲到，因為一個人遲到，就會影響所有人。」不過，面對學習較慢或狀態不佳的隊員，她選擇用鼓勵陪伴，而不是直接責備，會請對方回家慢慢記，或在休息室多練幾次，也會協助找舞蹈能力較好的成員幫忙。

令人意外的是，廷廷並非從小接受正統舞蹈訓練。廷廷坦言，小時候很喜歡跳舞，但父母認為跳舞不是能當飯吃的技能，因此未讓她學習舞蹈。如今她笑說：「沒想到多年後，跳舞真的成為她人生中重要的一部分。」長大後，她也靠自己補足遺憾，學習喜歡的舞風。

面對鏡頭與評論 學會忠於自己

廷廷不諱言，身為啦啦隊員，外貌與身材也常被放大檢視。 廷廷提供

身為啦啦隊員，外貌與身材也常被放大檢視。廷廷不諱言，自己經常在比賽直播或網路留言看到身材評論，像是「胖」、「腫」等字眼。她坦言，一開始看到時也會驚訝，因為現實情況與網友留言所述不符。

廷廷表示，很多人看到她本人都會說，其實她本人不胖。她笑說，鏡頭確實會放大身形，加上身邊許多女生都非常纖細，自己屬於比較健康、豐滿的體態，因此更容易被拿來比較。

私底下的廷廷其實相當自律。她平常飲料多半只喝水、美式咖啡或無糖茶，幾乎不喝手搖飲；早餐則常以美式、地瓜、茶葉蛋或高蛋白食物等為主。此外，她也喜歡用走路維持身體狀態，工作結束後常常快走40分鐘到1小時。對她來說，走路不只是運動，也是一種讓身體放鬆的方式。

在掌聲之外 也學會保護自己

廷廷在球場上與球迷近距離互動，也有不為人知的壓力。 廷廷提供

在球場上與球迷近距離互動，也有不為人知的壓力。近期啦啦隊員遭球迷弄傷事件引發關注，廷廷表示，看到新聞時非常心疼，因為對方正好是她認識的人。廷廷指出，啦啦隊工作本來就會遇到情緒比較激動的球迷，只要對方沒有太過分直接觸碰，她多半能理解，但有時仍會遇到讓人不舒服的合照距離或拍照要求。

面對這些狀況，她也學會用委婉方式保護自己。廷廷指出：「我可能會用擺 Pose 的方式擋一下，或跟對方說你站前面一點，這樣她臉很大。」她笑說，這是不讓場面尷尬、又能拉開距離的方法。她也曾在客場應援時，因站位被球迷認為擋到視線，遭對方直接推開，直到其他球迷出聲安慰，她才忍不住落淚。

廷廷表示：「我其實滿容易哭的，只是平常大家會覺得我很堅強。」廷廷回憶，那次自己一路擦著眼淚走回休息室，覺得委屈又難堪。那一刻也讓她更深刻感受到，啦啦隊員除了在場上帶給大家歡樂，也承受著不少壓力與風險。

邊跳邊處理突發狀況 廷廷展現多年舞台經驗

廷廷認為臨場反應來自多年舞台經驗的累積。 廷廷提供

日前，廷廷曾因表演中一邊跳舞、一邊處理快鬆開的服裝，引發網友熱議。回想當下，她表示第一反應就是不能影響隊形，也不希望整支影片看起來有人慌亂停下。她知道衣服快掉了，但覺得好像還可以把它喬回來，所以就邊跳邊綁。

廷廷認為，這樣的臨場反應來自多年舞台經驗的累積。每次站上場前，她都會先預想可能發生的突發狀況，因此真正遇到問題時，才能保持冷靜、繼續完成表演。廷廷忍不住笑說，最可惜的是那一段剛好輪到自己的Solo，「她很生氣，害她沒有好好Solo到。」

從兄弟象球場起步，到橫跨棒球、籃球、排球應援；從自學舞蹈、半夜練舞，到學會面對網路評論與現場壓力，廷廷一路走來，並不是只有笑容。她把委屈藏進努力，把壓力轉化成舞台上的能量，也讓外界看見啦啦隊員專業而真實的一面。

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