柔道／名古屋亞運不用再當奪牌開路先鋒 楊勇緯盼成為被激勵對象

「柔道男神」楊勇緯近來積極投入名古屋亞運的備戰工作，過去在亞、奧運幾乎都為代表團「奪牌打頭陣」的他，今年在柔道賽事改至賽期中段才登場的情況下，今天受訪時也透露，這將讓他更有時間感受亞運的氣氛，甚至成為被其他選手激勵的對象。

上屆杭州亞運會拿下柔道男子60公斤金牌的楊勇緯，正是為我國代表團拿下當屆首面金牌，也是史上第100面金牌的選手，激勵不少後續登場的選手。相較於過去亞奧運柔道賽事幾乎都被安排在開幕式隔天就進行，楊勇緯所在的男子60公斤級又幾乎都是在首日就登場，讓他過去總是當仁不讓的成為我國代表團奪牌的「開路先鋒」。

不過今年名古屋亞運在19日開幕後，柔道賽事將至30日才會登場，讓楊勇緯將不用再「打頭陣」，談到這樣的改變，他說：「差別可能還好，但就有更多時間能夠感受一下賽事氣氛，說不定我也會成為被激勵的對象，到比賽時讓自己更熱血一點。」

楊勇緯先前在烏蘭巴托大滿貫賽遭遇手腕傷勢，返台後經過密集的治療與訓練狀態調整，目前已恢復正常訓練。他坦言，面對即將到來的考驗，他將以平常心將緊湊的賽程視為成長的過程。

楊勇緯預計於9月初啟程前往日本展開移地訓練，隨後直接前進名古屋迎戰亞運。然而，今年亞運落幕後隨即將迎來世錦賽，連續面臨兩場國際一級高強度賽事的夾擊，對選手的體力與耐力無疑是一大考驗。對此，楊勇緯表示在訓練強度上必須做出更細緻的調配，並笑說過去也曾有過剛完賽隔天就必須飛往他地訓練的經驗，「現在的我有經驗了，會把更多心力放在重視自己的身體狀況上。」

此外，本周期柔道賽事改變了計分方式，多增設了「有效」得分，楊勇緯分析新制對他而言「有利有弊」，好處在於只要提早得分，便能迅速掌控比賽節奏，避免陷入黃金得分賽的體能消耗戰；加上新制中壓制五秒即可獲得分數，這對擅長寢技的他來說更是一大優勢。但相對地，防守端必須更加細心，在對手發動攻擊時絕不能有任何閃失。