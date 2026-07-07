柔道／奧運金牌濱田尚里來台參賽 台北公開賽打造未來之星舞台

由中華民國柔道總會主辦的奧運積分站「台北亞洲柔道公開賽」，將於7月11日至12日在台北市立體育館熱烈登場，本屆賽事規模再創歷年新高，吸引來自26個國家、共243名頂尖好手齊聚台北，東京奧運女子78公斤級金牌得主濱田尚里報名參賽成為焦點。

我國本次共派出54名選手（男子30名、女子24名）迎戰，包含多位初登國際舞台的年輕新秀，期盼透過高強度對決累積經驗，全力以赴力拚「把金牌留在台灣」。為推廣柔道運動，主辦單位今年賽事期間首度推出現場體驗課程，由國家隊教練親自指導民眾基礎的「護身倒法」，傳遞從跌倒中學習保護自己並再次站起的柔道精神。

今天記者會上，沈奕君、沈奕熙、余欣苡、陳晨新、蔡杰恩及黃聖庭等六位參賽選手特別出席，並透過繪馬板寫下奪金與展現韌性的賽事祈願。此外，主辦單位更邀請到楊勇緯、林真豪、袁姵君、廖宇蓉、許王淑卉等多位具備豐富國際賽與亞運經驗的學長姐前來站台。

上屆亞運金牌得主楊勇緯現場分享，面對重要賽事應保持平常心、專注於平時訓練，同時勉勵學弟妹勇敢展現自我，「記得我第一次參加這個比賽還是19歲小將，那時候還跟自己的隊友在決賽對戰到，印象蠻深刻的。」

本屆賽事免費入場，進場觀賽即可獲得乖乖一包，現場填寫線上問卷還有機會抽中不限航點的日本線來回經濟艙機票等好禮。