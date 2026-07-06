影／李洋視察雲林匹克球場小露兩手 奧運名將英姿贏得滿場喝采

雲林縣麥寮鄉北區缺乏球場，公所計畫利用台61線快速道路施厝段下方空地，活化為籃球場。運動部長李洋今天會勘並視察土庫鎮匹克球場，還下場以球會友小露兩手，允諾會全力協助推廣非競技的社區運動，提升國人健康。他表示，會全力協助地方提供更好的運動環境。

李洋今天應立委丁學忠、張嘉郡邀請，偕同運動部設施規畫司長蔡文娟等人抵雲林會勘運動場地，首站抵麥寮鄉，麥寮鄉長許忠富指出，麥寮除了校園，還有體適能中心、架仔頭社區共10座籃球場，足以滿足運動需求，但位在北區的施厝等村落卻缺乏社區球場，公所擬利用台61線施厝段高架橋下空地設置籃球場。

許忠富表示，籃球場含蓋兩百多坪場地、籃球架、燈光、圍網等約需551萬元，希望中央能補助減輕地方負擔。丁學忠等人認為橋下建球場很合適均表支持。運動部也允諾近期將補助350萬元，早日動工。

隨後一行人轉往土庫鎮立匹克球場，鎮長陳特凱簡介率先推展匹克球的由來，指現有球場係以原有網球場改建，隨著匹克球日益興盛，場地已不敷使用，期待中央能協助發展這項好運動。

亞大專任教授陳朝鍵也引用國外調查，強調匹克球很適合在社區發展的運動，也是最好的預防醫學，國內風氣也漸盛，明年有可能接辦亞洲青少年盃大賽，亟待中央支持。雲林縣長參選人張嘉郡也指出，匹克球是適合三歲到百歲的平民運動，因此她推出一鄉鎮一匹克球場政見，期待推廣這項運動。

隨後，曾兩度獲奧運金牌的羽球名將李洋也下場小露兩手匹克球，贏得滿場喝采，許多粉絲也爭相合照。李洋表示，自己身為運動員，當然希望能提供更多舒適場地讓民眾運動，尤其非競技類的全民運動，更值得在地方推廣，盼中央及地方合作，營造更好的健康、運動環境。

運動部長李洋視察雲林土庫匹克球場，並允諾提供更好的球場，帶動運動風氣保健康。記者蔡維斌／攝影

運動部長李洋視察雲林土庫匹克球場，下場小露兩手，許多粉絲首見奧運名將打球英姿，大開眼界滿場喝采。記者蔡維斌／攝影

運動部長李洋視察雲林土庫匹克球場，並和許多粉絲合照。記者蔡維斌／攝影