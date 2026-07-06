射箭／世界盃馬德里站登場 總教練盼為亞運做準備

射箭世界盃西班牙馬德里站將於明天登場，中華代表隊派出包括亞運選手在內共男、女16名箭客出賽；總教練廖健男表示，希望藉由這場國際賽，為亞運做最後準備。

在前一站的射箭世界盃土耳其安塔利亞站，中華代表隊收穫滿滿，包括複合弓靠著張正韋、黃逸柔混雙摘金，另外湯智鈞、林子翔、鄭祥輝也在反曲弓男子團體奪銅。

本週賽事來到西班牙的馬德里，代表隊已在日前順利抵達調整時間，為明天登場的排名資格賽備戰。

廖健男告訴中央社記者，這場世界盃應該是亞運前最後一場正式國際賽，希望選手可以藉此多磨練、多累積經驗，和高手們好好過招，也能以賽代訓，在亞運前把狀態提升上來。

廖健男也提到，目前歐洲正好遇到熱浪，馬德里的白天都有嚴重高溫警報，體感溫度超過攝氏40度，確實對選手來說是很大的考驗，「我們也特別交代選手要注意補充水分，避免中暑。」

生涯首度取得亞運資格的鄭祥輝笑說：「最近比賽和練習量真的蠻大的，身體是覺得有點累，不過也剛好可以測試一下自己的抗壓能力，希望這最後一站的世界盃可以有好表現。」

這次射箭代表隊派出選手為反曲弓男子選手湯智鈞、鄭祥輝、林子翔、魏均珩，反曲弓女子選手風佑築、李彩綺、許芯慈、邱意晴。

複合弓則有男子選手顏子翔、張正韋、陳界綸、吳子瑋，複合弓女子手黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊、邱鈺兒。