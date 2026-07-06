快訊

疑涉內線交易！張國華、張國政等9人遭北檢搜索約談 長榮海運回應了

分科測驗周末登場！3.9萬人報名 數甲最多人考、選4科最熱門

有望放颱風假？巴威預估最近北市時間點曝 陸警進入暴風圈機會達90%

聽新聞
0:00 / 0:00

射箭／世界盃馬德里站登場 總教練盼為亞運做準備

中央社／ 台北6日電
中華射箭隊出發。 中華民國射箭協會提供
中華射箭隊出發。 中華民國射箭協會提供

2026世足賽

射箭世界盃西班牙馬德里站將於明天登場，中華代表隊派出包括亞運選手在內共男、女16名箭客出賽；總教練廖健男表示，希望藉由這場國際賽，為亞運做最後準備。

在前一站的射箭世界盃土耳其安塔利亞站，中華代表隊收穫滿滿，包括複合弓靠著張正韋、黃逸柔混雙摘金，另外湯智鈞、林子翔、鄭祥輝也在反曲弓男子團體奪銅。

本週賽事來到西班牙的馬德里，代表隊已在日前順利抵達調整時間，為明天登場的排名資格賽備戰。

廖健男告訴中央社記者，這場世界盃應該是亞運前最後一場正式國際賽，希望選手可以藉此多磨練、多累積經驗，和高手們好好過招，也能以賽代訓，在亞運前把狀態提升上來。

廖健男也提到，目前歐洲正好遇到熱浪，馬德里的白天都有嚴重高溫警報，體感溫度超過攝氏40度，確實對選手來說是很大的考驗，「我們也特別交代選手要注意補充水分，避免中暑。」

生涯首度取得亞運資格的鄭祥輝笑說：「最近比賽和練習量真的蠻大的，身體是覺得有點累，不過也剛好可以測試一下自己的抗壓能力，希望這最後一站的世界盃可以有好表現。」

這次射箭代表隊派出選手為反曲弓男子選手湯智鈞、鄭祥輝、林子翔、魏均珩，反曲弓女子選手風佑築、李彩綺、許芯慈、邱意晴。

複合弓則有男子選手顏子翔、張正韋、陳界綸、吳子瑋，複合弓女子手黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊、邱鈺兒。

亞運 世界盃 馬德里

延伸閱讀

中職／還不知悍將派誰打亞運 光總看各隊支援人選「中華隊滿強的」

世足賽／C羅坦言世界盃最後一舞 對戰西班牙感覺會贏

中職／球季中獲徵召參與亞運 劉基鴻坦言有點兩難

世足賽／16強埃及對阿根廷 專家曝3人包夾梅西戰術

相關新聞

射箭／世界盃馬德里站登場 總教練盼為亞運做準備

射箭世界盃西班牙馬德里站將於明天登場，中華代表隊派出包括亞運選手在內共男、女16名箭客出賽；總教練廖健男表示，希望藉由這...

金門馬拉松明年1月16、17日登場 20周年推58度紀念酒、AI導覽影片

2027第20屆金門馬拉松將於明年1月16日至17日登場，金門縣政府今天舉行賽事記者會宣布，今年以「金馬20、傳奇有您」為主題，除推出20周年限定58度金門高粱紀念酒、賽衣及獎牌外，也首度結合生成式AI製作賽道導覽影片，並推出20周年紀念悠遊卡鑰匙圈等限定紀念品，邀請全台及海外跑者齊聚金門，共同見證賽事20周年里程碑。

足球／全國足球小將熱血競技 小學生足球賽決賽落幕

由運動部全民運動署主辦的「114學年度小學生足球賽」全國決賽，歷經8天精彩賽程，於昨天（5日）在台中朝馬足球場圓滿落幕。本屆賽事自全國773支隊伍中選出198支勁旅角逐全國冠軍，最終由學校組花蓮縣北埔國小、台東縣太平國小、台北市公館國小、花蓮縣瑞北國小及跨域組花蓮武士岸GIRLS、台北MAMMUT武士、南投聯及台北樂活兔勇奪冠軍，展現我國基層足球培育成果，更透過校園、社區及家庭共同參與，持續推動足球運動向下扎根，打造全民運動新日常。

中華隊啟程赴南韓全州參加第一屆東亞盃國際籃網球賽 明天首戰地主隊

今年首次舉辦的東亞盃國際籃網球賽，將於明天（7日）在南韓全州市揭幕，台灣女將由新任中華民國籃網球協會理事長陳國儀率隊，於今天（6日）啟程前往全州，明天將首戰地主南韓隊。

台北市中正盃健美新秀名單揭曉 國家級教練親訓全民運代表隊 熱血爆棚

台北市健美健身運動協會昨天（5日）於台北體育館隆重舉辦「台北市中正盃環球菁英錦標賽」，現場高手雲集、氣氛熱烈。由於今年115年全民運動會將在桃園市登場，台北市全民運健美代表隊也特別選在今天進行移地集訓，進駐賽場進行指定動作加強練習，並由國家級裁判姚正誼與國家級教練簡志鵬親自坐鎮指導，為選手進行高規格的調整與備戰。

加拿羽賽／劉廣珩、許尹鏸銀恨 無緣連2週奪冠

BWF超級300的加拿大羽球公開賽，台灣混雙組合劉廣珩、許尹鏸在決賽對上日本的古賀輝、齋藤夏，苦戰67分鐘仍以17比21...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。