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路跑／金門馬拉松明年1月16、17日登場 20周年推58度紀念酒、AI導覽影片

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／連線即時報導
金門縣政府今天舉行2027第20屆金門馬拉松賽事記者會，出席貴賓共同宣布賽事正式啟動。圖／金門縣政府提供
金門縣政府今天舉行2027第20屆金門馬拉松賽事記者會，出席貴賓共同宣布賽事正式啟動。圖／金門縣政府提供

2026世足賽

2027第20屆金門馬拉松將於明年1月16日至17日登場，金門縣政府今天舉行賽事記者會宣布，今年以「金馬20、傳奇有您」為主題，除推出20周年限定58度金門高粱紀念酒、賽衣及獎牌外，也首度結合生成式AI製作賽道導覽影片，並推出20周年紀念悠遊卡鑰匙圈等限定紀念品，邀請全台及海外跑者齊聚金門，共同見證賽事20周年里程碑。

金門縣副縣長陳祥麟表示，本屆賽事維持雙日舉辦，1月16日由健康休閒組率先在金城田徑場起跑，開放7000人參賽；1月17日舉行競賽組，包括全馬2000人、半馬3300人及路跑3500人，共計8800個名額。全馬路線延續去年規畫，自金馬聯合服務中心前廣場出發，逆時針環繞金門一圈，沿途行經瓊林聚落、慈湖、雙鯉湖、伯玉路及戰備坑道等景點，結合戰地文化與自然景觀。

報名將分階段開放，金門籍選手今天下午6時起優先報名；競賽組7月10日下午3時開放報名，健康休閒組則於同日下午6時受理報名，各組名額有限，額滿為止。

今年適逢金門馬拉松20周年，主辦單位推出多項限定活動與紀念商品，包括將歷年53度紀念酒升級為58度金門高粱紀念酒，並推出20周年限定賽衣、獎牌及全、半馬專屬的20周年紀念悠遊卡鑰匙圈，兼具收藏與紀念價值。

本屆賽事也首度導入生成式AI技術，結合工研院開發的影片生成系統製作賽道導覽影片，協助跑者提前熟悉路線、補給站及沿線景點；報到會場也將設置20周年回顧影展及回憶相片牆，賽後推出智能成績拍照牆，方便跑者即時分享完賽成績。去年廣受好評的AI客服小幫手也將持續提供24小時線上服務，協助解答報名、交通及賽事相關問題。

此外，今年也首度推出歷屆跑者「回娘家禮」活動，跑者憑2027金門馬拉松號碼布及歷屆任兩屆完賽獎牌，即可至合作店家兌換專屬好禮，希望吸引老跑友重返金門，也帶動地方觀光及商圈消費。

金門縣政府表示，將比照往年協調民航局及航空公司研議加開班機疏運參賽人潮，相關航班資訊將陸續公布，提醒跑者持續關注金門馬拉松官方粉絲專頁，掌握最新交通資訊。

2027第20屆金門馬拉松將推出20周年限定紀念酒、紀念獎牌、賽衣及多項特色完賽禮，邀請全台及海內外跑者共襄盛舉。圖／金門縣政府提供
2027第20屆金門馬拉松將推出20周年限定紀念酒、紀念獎牌、賽衣及多項特色完賽禮，邀請全台及海內外跑者共襄盛舉。圖／金門縣政府提供

金門 馬拉松

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