快訊

佀廣洋回應17項指控！認霸凌致歉 否認賣大麻、小帳罵高嘉瑜

獸醫艱途／高分搶手科系的殘酷現實 血汗環境嚇退人才

MLB／大聯盟官網首圖就是他！鄭宗哲只用兩打席就解鎖首度單場雙安

聽新聞
0:00 / 0:00

足球／全國足球小將熱血競技 小學生足球賽決賽落幕

聯合報／ 即時報導
全民運動署房瑞文署長與跨域組男、女生中低年級組前八名合照。 圖／全民運動署提供
全民運動署房瑞文署長與跨域組男、女生中低年級組前八名合照。 圖／全民運動署提供

2026世足賽

運動部全民運動署主辦的「114學年度小學生足球賽」全國決賽，歷經8天精彩賽程，於昨天（5日）在台中朝馬足球場圓滿落幕。本屆賽事自全國773支隊伍中選出198支勁旅角逐全國冠軍，最終由學校組花蓮縣北埔國小、台東縣太平國小、台北市公館國小、花蓮縣瑞北國小及跨域組花蓮武士岸GIRLS、台北MAMMUT武士、南投聯及台北樂活兔勇奪冠軍，展現我國基層足球培育成果，更透過校園、社區及家庭共同參與，持續推動足球運動向下扎根，打造全民運動新日常。

小學生足球賽是推動足球普及化及基層足球發展的重要平台，也是落實「運動壯大台灣」及「Sport in Life」的重要活動。今年賽事除延續縣市預賽及全國決賽制度外，更首度增設「跨域組」，突破學校及行政區限制，提供熱愛足球的學童更多元、彈性的組隊模式，鼓勵孩子跨校、跨區交流。全民署持續透過校園、社區及家庭共同營造友善運動環境，引導孩子從小培養運動習慣，也帶動家長及社區共同參與，讓足球不只是競技，更是培養健康體能、團隊合作及運動家精神的重要媒介，逐步實踐「運動融入生活」的政策願景。

本屆決賽期間，各隊以堅定意志及團隊默契展現平日扎實訓練成果。現場除精彩賽事外，大會也安排足球九宮格、大力王、真人手足球賽等體驗活動，並邀請木蘭聯賽五冠勁旅台中藍鯨女子足球隊擔任教練團，由國腳親自示範教學與互動交流，讓選手、家長及民眾共同感受足球運動的樂趣，進一步提升全民參與運動的風氣。

全民運動署將持續精進小學生足球賽賽制，完善跨域組等多元參賽機制，並結合地方政府、學校、足球團體、社區運動組織及運動俱樂部等資源，共同建構更完善的基層足球培育環境，鼓勵更多孩子從校園走入社區、從競賽走向生活，培養終身運動習慣，逐步擴大全民足球參與人口，實踐「運動融入生活、健康幸福臺灣」的施政願景。

足球 花蓮 運動

延伸閱讀

嘉義市打造中南部首座無人機足球基地 老幼一起玩科技

3X3籃球／港日台球好手齊聚台中競技 吳宗學成功協助辦理賽事讓世界看見

玉溪榴花杯匹克球賽 兩岸競技

影／內湖小學生暴雨中競走2000公尺全身濕 議員批：培養運動精神？

相關新聞

足球／全國足球小將熱血競技 小學生足球賽決賽落幕

由運動部全民運動署主辦的「114學年度小學生足球賽」全國決賽，歷經8天精彩賽程，於昨天（5日）在台中朝馬足球場圓滿落幕。本屆賽事自全國773支隊伍中選出198支勁旅角逐全國冠軍，最終由學校組花蓮縣北埔國小、台東縣太平國小、台北市公館國小、花蓮縣瑞北國小及跨域組花蓮武士岸GIRLS、台北MAMMUT武士、南投聯及台北樂活兔勇奪冠軍，展現我國基層足球培育成果，更透過校園、社區及家庭共同參與，持續推動足球運動向下扎根，打造全民運動新日常。

中華隊啟程赴南韓全州參加第一屆東亞盃國際籃網球賽 明天首戰地主隊

今年首次舉辦的東亞盃國際籃網球賽，將於明天（7日）在南韓全州市揭幕，台灣女將由新任中華民國籃網球協會理事長陳國儀率隊，於今天（6日）啟程前往全州，明天將首戰地主南韓隊。

台北市中正盃健美新秀名單揭曉 國家級教練親訓全民運代表隊 熱血爆棚

台北市健美健身運動協會昨天（5日）於台北體育館隆重舉辦「台北市中正盃環球菁英錦標賽」，現場高手雲集、氣氛熱烈。由於今年115年全民運動會將在桃園市登場，台北市全民運健美代表隊也特別選在今天進行移地集訓，進駐賽場進行指定動作加強練習，並由國家級裁判姚正誼與國家級教練簡志鵬親自坐鎮指導，為選手進行高規格的調整與備戰。

加拿羽賽／劉廣珩、許尹鏸銀恨 無緣連2週奪冠

BWF超級300的加拿大羽球公開賽，台灣混雙組合劉廣珩、許尹鏸在決賽對上日本的古賀輝、齋藤夏，苦戰67分鐘仍以17比21...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。