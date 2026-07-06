足球／全國足球小將熱血競技 小學生足球賽決賽落幕

由運動部全民運動署主辦的「114學年度小學生足球賽」全國決賽，歷經8天精彩賽程，於昨天（5日）在台中朝馬足球場圓滿落幕。本屆賽事自全國773支隊伍中選出198支勁旅角逐全國冠軍，最終由學校組花蓮縣北埔國小、台東縣太平國小、台北市公館國小、花蓮縣瑞北國小及跨域組花蓮武士岸GIRLS、台北MAMMUT武士、南投聯及台北樂活兔勇奪冠軍，展現我國基層足球培育成果，更透過校園、社區及家庭共同參與，持續推動足球運動向下扎根，打造全民運動新日常。

小學生足球賽是推動足球普及化及基層足球發展的重要平台，也是落實「運動壯大台灣」及「Sport in Life」的重要活動。今年賽事除延續縣市預賽及全國決賽制度外，更首度增設「跨域組」，突破學校及行政區限制，提供熱愛足球的學童更多元、彈性的組隊模式，鼓勵孩子跨校、跨區交流。全民署持續透過校園、社區及家庭共同營造友善運動環境，引導孩子從小培養運動習慣，也帶動家長及社區共同參與，讓足球不只是競技，更是培養健康體能、團隊合作及運動家精神的重要媒介，逐步實踐「運動融入生活」的政策願景。

本屆決賽期間，各隊以堅定意志及團隊默契展現平日扎實訓練成果。現場除精彩賽事外，大會也安排足球九宮格、大力王、真人手足球賽等體驗活動，並邀請木蘭聯賽五冠勁旅台中藍鯨女子足球隊擔任教練團，由國腳親自示範教學與互動交流，讓選手、家長及民眾共同感受足球運動的樂趣，進一步提升全民參與運動的風氣。

全民運動署將持續精進小學生足球賽賽制，完善跨域組等多元參賽機制，並結合地方政府、學校、足球團體、社區運動組織及運動俱樂部等資源，共同建構更完善的基層足球培育環境，鼓勵更多孩子從校園走入社區、從競賽走向生活，培養終身運動習慣，逐步擴大全民足球參與人口，實踐「運動融入生活、健康幸福臺灣」的施政願景。