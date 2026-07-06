台北市中正盃健美新秀名單揭曉 國家級教練親訓全民運代表隊 熱血爆棚

台北市健美健身運動協會昨天（5日）於台北體育館隆重舉辦「台北市中正盃環球菁英錦標賽」，現場高手雲集、氣氛熱烈。由於今年115年全民運動會將在桃園市登場，台北市全民運健美代表隊也特別選在今天進行移地集訓，進駐賽場進行指定動作加強練習，並由國家級裁判姚正誼與國家級教練簡志鵬親自坐鎮指導，為選手進行高規格的調整與備戰。

本屆中正盃環球菁英錦標賽賽事競爭激烈，經過多輪比拚，各量級新秀全場總冠軍名單於今日傍晚正式出爐：

女子新秀形體全場總冠軍：謝秀梅

男子新秀健身模特兒全場總冠軍：陳柏璋

男子新秀古典形體全場總冠軍：李季鴻

男子新秀形體全場總冠軍：李季鴻

女子新秀比基尼全場總冠軍：王韻婷

其中選手李季鴻表現亮眼，一舉奪得男子新秀古典形體與男子新秀形體雙料全場總冠軍，成為全場矚目焦點。

台北市健美健身運動協會總幹事陳緯哲表示，從今年起，中正盃的賽事定位進行了全新轉型，改以推廣「新秀選手」及「資深樂齡」為主軸。陳緯哲強調，協會期盼透過賽制調整，建立一個更具包容性的多元舞台，不僅要讓更多初踏入健美領域的新人勇於登台展現自我，更要鼓勵樂齡銀髮族積極參與健身運動，打破年齡限制，展現健康與活力。