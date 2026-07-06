加拿羽賽／劉廣珩、許尹鏸銀恨 無緣連2週奪冠

BWF超級300的加拿大羽球公開賽，台灣混雙組合劉廣珩、許尹鏸在決賽對上日本的古賀輝、齋藤夏，苦戰67分鐘仍以17比21、21比17、17比21落敗，無緣連2週奪冠，仍收下1面銀牌。

世界羽球總會（BWF）排名第76的劉廣珩與許尹鏸，在冠軍戰對上大會第4種子，世界排名第39的日本組合古賀輝，齋藤夏。雙方前一次交手，就是在上週的美國公開賽16強，當時台灣組合直落2過關。

首局開打後，台灣組合穩定發揮，尤其在發球、接發球的準備上做得非常好，一度取得13比7的領先。但隨後日本組合展開反撲，靠著古賀輝帶動下，回敬10比2攻勢，順勢逆轉比數，率先收下首局。

第2局前段，雙方仍互相拉鋸，不過劉廣珩與許尹鏸在8比8平手時逐漸掌握節奏，加上已經32歲的古賀輝體能受到影響，主動失誤次數增加，讓台灣組合順利扳回一局。

決勝第3局前段，兩邊戰成8比8平手，只不過這次輪到日本組合發揮，齋藤夏多次在網前的做球相當到位，加上古賀輝後場變化多端的殺球節奏，帶出一波6比1的攻勢，取得14比9的領先。

儘管台灣組合試圖追分，但幾次不到位的回球掛網，加上關鍵時刻在默契上發生的小瑕疵，還是讓日本組合如願帶走勝利。

加拿大羽球公開賽是劉廣珩、許尹鏸從今年5月開始合作的第5場國際賽，就已經拿下1冠1亞，表現相當出色。結束北美賽事後，他們將回國短暫休息，預計下一場將是7月14日開打的超級750日本公開賽。