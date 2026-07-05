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高球／JLPGA資生堂女子公開賽 吳佳晏並列第12名

中央社／ 台北5日電
吳佳晏。 圖／中國信託銀行提供(資料照)
吳佳晏。 圖／中國信託銀行提供(資料照)

2026世足賽

JLPGA資生堂女子公開賽今天進行最終回合，「台灣一姐」吳佳晏抓4博蒂、0失誤繳出68桿，以3天低於標準10桿的206桿並列第12名。

在日本神奈川縣舉辦的日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）資生堂女子高爾夫公開賽，總獎金1.2億日圓（約新台幣2400萬元），冠軍可獨得2160萬日圓，台灣有吳佳晏、蔡佩穎參賽。

前2回合結束，吳佳晏和蔡佩穎都順利晉級最終回合。吳佳晏今天從第1洞出發，前7洞苦無進攻機會，直到第8洞才順利抓博蒂開胡。

轉場後吳佳晏出色的鐵桿終於發揮出來，在第11、13、17洞都順利抓下博蒂，而且全場0失誤，讓她順利以並列第12名作收。

這已經是世界排名第92名的吳佳晏本季在JLPGA參加的第14場比賽，其中10場順利晉級，包括拿下JLPGA富士軟片女子高球賽冠軍，她近來已經連續7場出賽都晉級。

至於前2回合分別以70、69桿晉級的蔡佩穎，今天在前17洞抓5博蒂、0失誤表現相當出色，可惜她在收尾的第18洞吞下雙柏忌，排名也跌至並列第18名。

賽事經過3回合的激戰，共出現7名地主日本球員進入延長賽爭冠，最終倉林紅在第2洞加賽順利抓博蒂封后。

吳佳晏 蔡佩穎 高爾夫

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