拔河／遭指販賣河道牟暴利 拔協：學校需河道多免費提供

有民眾在社群媒體發文指稱，拔河協會販售河道牟取暴利，中華民國拔河運動協會今天表示，協會從未販售過河道，學校若有需求多由協會無償提供，若真有購買需求，也是透過世界拔河總會購買。

有民眾在臉書上發文指稱，他曾率隊去蘇格蘭參加世界盃，聽到有圈內人士爆料，指稱拔河協會常年不做事，只會包辦代表隊出國比賽機票、食宿，並從中牟利，甚至將一條要價新台幣60萬元的河道，轉手就以120萬元「加倍」賣給有需要的學校。

中華民國拔河運動協會今天發表聲明，盼澄清網上不實言論，除強調協會從未賣過河道，也指出拔河在台灣並非主流運動，生存本就不易，因此若有學校有意發展拔河運動，協會歡迎都來不及，也都以免費方式提供器材，怎可能藉此牟利。

拔河協會並透露，若真有單位提出有購買河道需求，也都是透過世界拔河總會購買，依照總會提供的報價，河道一公尺約3700元，完整河道全長36公尺，一條河道也就13萬3200元，不解「60萬」這個數字從何而來。

針對該名網友抨擊拔河協會不做事，透過代辦選手出國比賽機票、食宿，並從中牟利，拔河協會則說，代表隊出國機票都採公開招標，食、宿等費用則由主辦單位報價、收取，協會存在目的本就保持著服務選手、教練的精神，怎麼可能以此牟利，若真這麼好賺「辦比賽還需要找贊助商？」

拔河協會也無奈表示，每年主辦挑戰賽、菁英賽，協會均主動包攬參加國中、高中與培訓隊選手的食宿、交通等費用，對於網路上的抹黑他們感到不解與遺憾，也希望民眾不要受這樣的錯誤資訊所誤導。