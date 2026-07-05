北極星定向越野俱樂部暑假首場啟動 響應全民TOGO推廣全齡戶外運動

暑假展開後的第一個周末，中華民國定向越野協會昨天（4日）假美堤河濱公園舉辦「北極星定向越野俱樂部暑假第一場戶外定向尋寶探險賽」，透過定向越野結合數位打卡任務，邀請親子家庭一同走出戶外，在城市河濱空間中體驗探索、解謎與運動的樂趣。

濱江國小校長吳勝學大力支持與協助，協會得以順利完成暑假第一場推廣活動。現場共有小朋友與家長共同參與，從指北針認識、地圖判讀、任務打卡到戶外安全提醒，讓孩子在寓教於樂的過程中培養方向感、觀察力、團隊合作與自主挑戰精神，也讓家長陪伴孩子一起享受親子同行、歡樂過暑假的美好時光。

本次活動響應運動部全民運動署推動全民、全齡、多元參與運動的理念，將傳統定向越野從競賽場域延伸至校園、社區、公園與家庭生活場景，讓更多民眾能以輕鬆、有趣、低門檻的方式認識定向越野運動。

今年配合全民TOGO計畫，中華民國定向越野協會也積極結合數位系統與戶外運動推廣，導入手機打卡、即時任務、積分紀錄等創新應用，提升活動便利性與參與體驗，展現公私跨域整合的行動力。未來將持續推動北極星定向越野俱樂部系列活動，讓定向越野成為親子共學、全齡參與與全民運動推廣的重要亮點。