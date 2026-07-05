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加拿大羽賽／台灣混雙準備爭冠 劉廣珩搭檔許尹鏸透露該修正一問題

中央社／ 台北5日電
劉廣珩（右）、許尹鏸（左）。圖／BadmintonPhoto提供
劉廣珩（右）、許尹鏸（左）。圖／BadmintonPhoto提供

2026世足賽

世界羽球聯盟（BWF）超級300的加拿大羽球公開賽今天進行4強賽，台灣混雙組合劉廣珩、許尹鏸維持剛奪冠的好手感，以21比9、23比21拍落頭號種子史密斯、蓋伊，連2週爭冠。

這場加拿大羽球公開賽，僅是劉廣珩、許尹鏸從今年5月合拍的第5場比賽，也是他們繼上週美國羽球公開賽奪冠後，連續2週都闖進冠軍戰。

世界排名第76的劉廣珩與許尹鏸，今天4強賽對上美國組合、世界排名第17的史密斯（Presley Smith）、蓋伊（Jennie Gai），巧合的是，2組人馬在上週美國賽同樣於4強交鋒。

今天首局開打後，劉廣珩與許尹鏸就靠著出色輪轉以及前4點加壓突襲，很快取得11比2的優勢進入技術暫停，接著一路拉開比數，最多以18比7遙遙領先，輕鬆收下第1局。

第2局台灣組合主動失誤過多，開賽以4比11落後，經過短暫休息，連續拿下9分超前比數，隨後雙方陷入拉鋸戰，卻讓史密斯、蓋伊率先以20比17取得3個局末點。

儘管如此，近況甚佳的劉廣珩、許尹鏸，依舊穩住耐性追分，先連得3分追平比數，接著再靠成功的前、後場拉吊，打出3比1小高潮，如願逆轉直落2帶走勝利。

劉廣珩告訴中央社記者，連續2週都在4強遇到同樣對手，打起來也比較有準備，「不過第2局確實有點失去專注，才會打得比較辛苦，希望接下來冠軍戰可以修正這個問題。」

劉廣珩、許尹鏸冠軍戰將對上大會第4種子，世界排名第39的日本組合古賀輝、齋藤夏。

劉廣珩 加拿大 羽球

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