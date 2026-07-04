田徑／旅日長跑新星簡子傑 男子5000公尺再破全國紀錄

台灣旅日長跑新星簡子傑今天在北海道中長距離挑戰賽千歲站的男子5000公尺項目，以13分42秒38完賽、名列分組第4名，同時再度刷新自己在去年締造的全國紀錄。

年僅19歲的台灣新星簡子傑，目前手握男子1500公尺、3000公尺及5000公尺的全國紀錄，今天在北海道中長距離挑戰賽千歲站，簡子傑在5000公尺決賽從C組出發，一開賽維持在前段班位置，就算面對兩名對手發動攻勢，簡子傑依舊按照自己節奏，並在最後趕上領先集團，順利以13分42秒38完賽。

值得一提的是，去年還在日本仙台育英高校就讀的簡子傑，把握高中生涯最後階段，在11月打破由吳文騫保持長達23年的男子5000公尺全國紀錄，然而不到1年的時間，簡子傑進入日本中央大學後持續進化，不僅改寫自己的全國紀錄，而且突破超過6秒，成為台灣新生代「紀錄製造機」。

父母都是國內長跑名將的簡子傑，日前才在U20亞洲田徑錦標賽摘下3000公尺銀牌，接下來預計於8月5日至9日前往美國征戰U20世界田徑錦標賽，並參加男子1500公尺、3000公尺項目，期盼持續突破、再創佳績。