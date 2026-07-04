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沙排／澎湖菊島盃沙灘排球錦標賽登場 逾300好手參賽

中央社／ 澎湖縣4日電
2026澎湖縣「菊島盃」全國沙灘排球錦標賽4日在隘門沙灘排球場開打，選手在艷陽下競技，也體會澎湖熱情。中央社 115年7月4日 中央通訊社
2026澎湖縣「菊島盃」全國沙灘排球錦標賽4日在隘門沙灘排球場開打，選手在艷陽下競技，也體會澎湖熱情。中央社 115年7月4日 中央通訊社

2026世足賽

2026澎湖縣菊島盃全國沙灘排球錦標賽4天賽事今天在艷陽下的隘門沙灘排球場火熱開打，12縣市76隊與香港、馬來西亞、美國及荷蘭等300多名好手參賽，賽事競爭激烈。

選手們個個汗流浹背，身上沾滿海沙，明天晚間還有燒烤BBQ之夜，讓選手感受澎湖熱情。

賽事包括公開男子、女子組、推廣休閒混合組、壯年休閒混合組、國中男子、女子組、國中混合組及國小混合組，參賽縣市有基隆市、台北市、新北市、南投縣、台中市、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣與澎湖縣

澎湖 排球 澎湖縣

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