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沙排／澎湖菊島盃沙灘排球錦標賽登場 逾300好手參賽
2026澎湖縣菊島盃全國沙灘排球錦標賽4天賽事今天在艷陽下的隘門沙灘排球場火熱開打，12縣市76隊與香港、馬來西亞、美國及荷蘭等300多名好手參賽，賽事競爭激烈。
選手們個個汗流浹背，身上沾滿海沙，明天晚間還有燒烤BBQ之夜，讓選手感受澎湖熱情。
賽事包括公開男子、女子組、推廣休閒混合組、壯年休閒混合組、國中男子、女子組、國中混合組及國小混合組，參賽縣市有基隆市、台北市、新北市、南投縣、台中市、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣與澎湖縣。
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