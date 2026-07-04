沙排／澎湖菊島盃沙灘排球錦標賽登場 逾300好手參賽

2026世足賽首度闖進淘汰賽階段的埃及，今天在32強賽遭遇「袋鼠軍團」澳洲，雙方在正規賽與延長賽踢完1：1平手。隨後展開的點球大戰中，埃及以4：2氣走澳洲，收下隊史在世足淘汰賽階段的首場勝利，也讓今年亞洲區最後希望澳洲抱憾出局。

2026-07-04 08:36