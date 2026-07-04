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加拿大羽賽／劉廣珩、許尹鏸聯手勇闖4強 拚連兩週奪冠

中央社／ 記者陳容琛台北4日電
劉廣珩（右）、許尹鏸（左）。圖／BadmintonPhoto提供
劉廣珩（右）、許尹鏸（左）。圖／BadmintonPhoto提供

2026世足賽

BWF超級300系列的加拿大羽球公開賽，台灣混雙組合劉廣珩、許尹鏸今天在8強戰以直落二扳倒第3種子的法國組合，順利躋身4強之列，有望尋求連兩週奪冠紀錄。

剛開始搭檔的劉廣珩、許尹鏸，上週才在世界羽球聯盟（BWF）美國公開賽稱霸混雙賽場，本週轉戰加拿大公開賽，兩人延續絕佳狀態，並在今天8強戰以21比16、21比15擊敗名列第3種子的法國組合馬約（Julien Maio）、巴勒莫（Lea Palermo），劉廣珩、許尹鏸順利挺進混雙4強。

此役首局開打後，劉廣珩、許尹鏸與對手上演激戰、互有領先，雖然以11比10進入技術暫停，所幸台灣組合頂住戰況拉鋸的壓力，在關鍵時刻合力打出5比1攻勢，直接以21比16先馳得點。

手握聽牌優勢的劉廣珩、許尹鏸，開局就靠著不俗默契取得7比2領先，就算技術暫停後一度被追到僅剩1分領先，不過劉廣珩、許尹鏸仍及時穩住陣腳，再度打出5比1攻勢，提前奠定勝基，終場再以21比15奪勝，有望締造連兩週奪冠的里程碑。

確定搶下混雙4強門票後，可惜劉廣珩與陳政寬搭檔的男雙、許尹鏸與林芝昀搭檔的女雙皆無緣晉級，加上獲得男單第6種子的王柏崴以直落二不敵馬來西亞名將李梓嘉，讓劉廣珩、許尹鏸成為台灣爭冠的僅存希望。

劉廣珩 加拿大 羽球

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