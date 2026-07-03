羽球／UNIQLO台灣首次啟動未來世代發展計劃 攜手戴資穎走進校園以運動啟發夢想

UNIQLO長期以 LifeWear 理念為核心，透過服裝為人們的日常生活帶來正向改變，並持續思考品牌在社會中的角色。除了提供高品質服裝外，也透過多元行動為下一代創造更好的未來。在此理念下，今日UNIQLO於台灣舉辦首場「Next Generation Development Program 未來世代發展計劃」，攜手世界球后戴資穎參與校園交流行動，以「Believe in Future」為主題，透過運動連結下一代，啟發夢想並建立對未來的信念。

「未來世代發展計劃」是 UNIQLO 於全球推動的重要永續行動之一，該計劃自2022年啟動，攜手全球頂尖運動員、相關組織與合作夥伴，於世界各地推廣運動精神與多元體驗，陪伴年輕世代建立自信、學習面對挑戰，並勇敢追求夢想。

在台灣，羽球已成為跨世代廣泛參與的全民運動，並培育出眾多優秀選手。UNIQLO 以羽球作為台灣「未來世代發展計劃」的起點，攜手世界羽球球后戴資穎與長年致力於羽球人才培育、具悠久歷史的長春國小共同舉辦，現場有逾65位學生與家長參與。透過實際互動與分享，並以「持續突破自我」的精神轉化為與下一代的對話，激勵孩子「Believe in Future」。

UNIQLO 台灣營運長篠﨑大二郎表示：「『未來世代發展計劃』是 UNIQLO 在全球持續推動的重要計劃。我們相信，下一代的成長，將持續影響未來社會的發展，也承載著未來更多的可能。我們希望透過運動與多元體驗，陪伴孩子在探索與嘗試中建立自信、學習面對挑戰，並勇敢追求自己的夢想。今天也非常榮幸邀請到台灣頂尖運動員戴資穎，與熱愛羽球的孩子們近距離交流，希望讓孩子們更貼近地感受到努力、堅持，以及相信自己，是可以一步一步累積的。

前世界球后戴資穎。 UNIQLO台灣提供

活動中，戴資穎分享自身在成長與賽場上的經驗，鼓勵孩子在面對挑戰時持續努力、相信自己。長春國小羽球隊學生也在其陪伴下，透過擊球互動及「夢想留言板」活動，寫下對未來的目標與期許。透過與世界級選手的近距離交流，孩子們不僅感受到運動帶來的自信與力量，也為心中的夢想留下更具體的起點。

談及參與本次活動，戴資穎表示：「今天很開心能和UNIQLO一起來到長春國小，和羽球隊的孩子們見面。看到大家在場上投入、享受打球的過程，也想起自己最初接觸羽球的時候。羽球一路陪伴我成長，也讓我學會面對壓力、相信自己並持續努力。我想和孩子們分享的是，成功並不只是天賦，而是在每一次遇到挑戰時，依然選擇相信自己、不輕易放棄，勇敢朝自己的夢想前進。」

UNIQLO 深耕台灣逾15年，致力培育人才，深刻體認貢獻於發展未來世代的必要性。因此，UNIQLO以日常生活出發，透過門市推動 My First Outfit （我的造型我做主）等服裝體驗活動，讓孩子在自主選擇與穿搭過程中建立自信、創造更多探索與成長的機會。2026年共舉辦超過327場活動，累計1,724組顧客參與，展現品牌在推動社會共好上的具體成果。為促進社會永續發展，UNIQLO 將持續實踐其 LifeWear 理念，透過服裝的力量，發展結合商業與永續的長期行動，並以「環境永續」、「社會共好」及「多元共榮」三大面向推進在地發展。

UNIQLO台灣首次啟動未來世代發展計劃 ，攜手戴資穎（後中）走進校園以運動啟發夢想。 UNIQLO台灣提供