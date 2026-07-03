羽球／戴資穎鬆口未來計畫 「休息夠了」就開始傳承經驗

台灣羽球天后戴資穎於2024年底正式退役，結束超過16年的球員生涯，退休後四處旅遊。她今天出席代言活動時鬆口說：「等我休息夠了，傳承經驗應該是我想做的事。」

戴資穎今天出席日系服裝品牌代言活動時表示，「把經驗傳承下去是我以後會做的事，希望透過自己走過的路，提供經驗和技術分享給基層及國小孩童，讓他們在上國中前，可以多一個思考和選擇的途徑，也更能知道不同狀況下，如何在訓練及比賽時調整」。

不過，她隨即笑著補充：「這一切還是要等到我休息夠了才會開始，至於要等到何時，我還沒有具體想法。」

台灣羽球天后戴資穎（前右）3日下午到台北市長春國小出席品牌活動，在羽球場上和學童們切磋球技，也分享自身成長與賽場上的經驗。中央社

現年32歲的戴資穎，2024年帶著嚴重膝傷參加巴黎奧運，未能闖過預賽，淚灑賽場，看哭許多球迷。當年參加完9月的台北羽球公開賽，正式高掛球拍，後續進行雙膝手術，目前恢復狀況相當不錯。

退役後兩年來，戴資穎都把重心放在家裡，陪姊姊的兩個孩子玩，另外就是安排各種出國活動，把過去沒玩到的全都補回來。

戴資穎接受媒體訪問時笑說：「我才剛從紐西蘭玩了兩個星期回來，現在的生活真的蠻不一樣的，可以看到更多不同的世界，我也算不清退休後去過哪些地方玩了。」