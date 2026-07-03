羽球／戴資穎出席代言活動 再拿拍和小朋友對打直呼興奮

台灣永遠的羽球天后戴資穎今天出席日系品牌代言活動，並且和長春國小的羽球隊互相過招切磋球技；戴資穎笑說：「知道這個活動要打球，心裡其實超興奮。」

已經退役的戴資穎，仍舊是許多廠商心中代言首選，今天她出席「UNIQLO未來世代發展計畫」活動，共同藉由校園交流行動，透過運動結合下一代，啟發夢想並建立對未來的信念。

活動中戴資穎不但和長春國小的羽球隊學童們分享自身成長與賽場上的經驗，並一起在「夢想留言板」寫下對未來的目標與期許。

戴資穎還久違的拿起球拍，和8組小球員擊球互動，化身最強大姊姊。戴資穎受訪時笑說：「不知道多久沒打球了，得知這場活動需要和小朋友擊球互動，其實還蠻興奮的。」

她提到，現在小朋友的技術都不錯，「我還一度被他們的假動作騙到，只能怪我好像太輕敵了，不過我也很希望他們都可以保持初衷，畢竟升上國中後，練球的壓力就會大很多。」

戴資穎也分享說道，「看到他們就會想起自己在國小的時候，畢竟我那個年代很少有這樣的互動教學或者營隊，所以我也希望竭盡所能來幫助小球員建立起未來的方向。」

台灣羽球天后戴資穎（圖）3日下午在台北市長春國小出席品牌活動，暢聊自己在成長與賽場上的經驗及心路歷程。中央社

台灣羽球天后戴資穎（前左）3日下午在台北市長春國小出席品牌活動，近距離與學童們互動交流。中央社

台灣羽球天后戴資穎（後左）3日下午在台北市長春國小出席品牌活動，分享自身經驗並回應現場學童提問。中央社