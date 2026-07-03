台北馬拉松今天下午開放登記抽籤 特別規劃金標籤SUB3專屬榮譽徽章

國內路跑年度盛事、延續世界田徑總會（World Athletics）金標籤規格的「2026台北馬拉松」，將於12月20日上午6時30分在台北市政府前廣場盛大起跑，台北市政府今天舉辦宣告記者會，宣布全馬組自今天下午4時起開放一般跑者登記抽籤，半馬組則於7月27日下午4時開放登記。

今年賽事以「Small Steps, Big Changes. 每一步啟動改變」為主題，主視覺採「動態連續」設計理念，將跑步動作轉化為時間軌跡與城市街景路線。除正式賽事，去年大獲好評的「耶誕歡樂早餐跑」將於12月19日辦理3公里與9公里組，並首度打造「早餐主題市集」；暑假也將針對賽道沿線學童推出「小小北馬體驗營」，擴大市民參與。台北市副市長林奕華表示，盼透過多元參與，讓整座城市成為熱情應援的舞台。

此外，自台北馬拉松升級為金標賽事後，連續兩年全馬破三（SUB 3，即三小時內完賽）人數皆突破400人大關。為打造國內最速賽道，今年特別規劃「金標籤 SUB 3專屬榮譽徽章」，並擴編馬拉松組的 SUB 3配速列車，全力協助跑者將個人最佳成績（PB，Personal Best）推進至三小時內。

女子百傑跑者陳美彤分享「破三」心法，強調保持平常心並執行質量課表，比賽時前段保守、後段隨時調整；最年輕完成世界六大馬的百傑選手楊永馨則重回創下最佳成績的台北馬賽道，目標放慢步調、累積跑量再次衝擊破三；「最強上班族跑者」陳瑋琳歷經傷勢轉戰短距離後重返全馬，期許穩定承受訓練、健康站上起跑線。

此外，頂級贊助夥伴富邦金控持續推動「Run For Green®」倡議，跑者累積滿40公里即種下一棵樹，並設有33萬元破國內紀錄獎金；賽前培訓方面，同為頂級贊助夥伴的adidas則延續廣受好評的訓練營模式，於今年推出為期12周的半程馬拉松專業訓練營，自8月21日起正式開放報名。課程由專業教練團隊帶領，透過平日田徑場的速度及跑姿訓練與周末河濱的長距離慢跑，全面提升跑者的體能、耐力與配速能力，陪伴跑者突破個人最佳成績。