全民運動署宣導水域安全　盼落實防溺優先於救溺

運動部全民運動署響應聯合國「725世界防溺水日」，今天舉辦水域安全宣導記者會，希望落實「防溺優先於救溺」政策理念，有效提升全民風險辨識與水域自救能力。

根據內政部消防署近10年「消防機關水域救援統計」數據顯示，台灣溪河溺水比例高達43%，常見原因為台灣地形陡峭、水流湍急，且強降雨常使溪水在數分鐘內暴漲。

另外，透過溺水數據分析，台灣65歲以上高齡者溺水比例達30%，與高齡者常從事晨間活動、溪邊釣魚活動有關，可能發生體力衰退、平衡感下降及水性判斷力減弱等狀況，而台灣特有地形埤塘魚池具有邊界不明、水深不測等特徵，兩者是需要重點宣導的對象與場域。

運動部全民運動署今天舉辦水域安全宣導記者會，有別於過去侷限於校園內的學生為主，升級為涵蓋各年齡層的「全民水域安全」策略，搭配結合縣市政府資源，期許有效提升全民風險辨識與水域自救能力。

全民運動署指出，應建立「風險辨識、事前整備、自救待援及安全救援」的重要觀念，並加強風險認知評估，同時掌握自救技巧，而且必須冷靜待救、不盲目施救的核心知識，協助民眾提升面對風險的應變能力。

115年水域安全計畫，全民運動署依據各縣市地形、水文分布進行風險分析，分別於台北、台中、澎湖、台東、台南及桃園等6縣市推動分眾化、在地化宣導，提供當地民眾不同水域環境設計自救及風險辨識課程，未來將持續跨部會合作，落實「防溺優先於救溺」政策理念。