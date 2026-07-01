全台首創！2026 Drink SPORT Run好野吧調酒路跑 1225大佳河濱開跑

全台首創結合「專業運動」與「職人調酒」的跨界路跑活動——「2026 Drink SPORT Run 好野吧調酒路跑」，將於2026年12月25日在台北市大佳河濱公園蛋形廣場熱鬧開跑。本次活動以10K路跑為主軸，跳脫傳統路跑追求成績與競速的框架，打造一場專屬成年人的微醺運動嘉年華，讓跑者在運動、音樂、調酒、市集與社交之間，感受全新的城市路跑體驗。

「Drink SPORT Run 好野吧調酒路跑」以「運動 × 微醺 × 社交 × 城市生活」為核心概念，將好野吧 Drink SPORT 旗下多款運動主題調酒搬上賽道，打造全台獨一無二的特色補給體驗。賽道沿途規劃調酒補給站，適量提供「玫開二度」、「灌籃高手」、「蝴蝶魔球」、「老鷹教父」等品牌代表性運動調酒，讓傳統補給站從單純補水，轉化為具有風味記憶與拍照話題的特色賽道場景。

主辦單位表示，這場活動並非只為專業跑者設計，而是希望讓更多人以輕鬆、有趣的方式靠近運動。「我們希望讓路跑不再只是速度與成績，而是一場朋友可以一起參與、一起打卡、一起完成的生活型派對。跑者可以為了運動而來，也可以為了音樂、調酒、市集、球隊啦啦隊與城市社交而來，重點是創造一段難忘的共同體驗。」

本次活動也結合職業運動啦啦隊與音樂節元素，預計邀請職籃新竹御嵿攻城獅「慕獅女孩」及職棒味全龍「小龍女」帶來開場表演，透過職業運動與啦啦隊粉絲能量，吸引球迷、跑者與年輕族群跨界參與。活動現場更安排DJ音樂表演、潮流市集與賽後抽獎，讓整體氛圍從起跑前延續到完賽後，形成結合運動與娛樂的戶外嘉年華。

跑者物資也是本次活動亮點之一。報名跑者於現場檢錄即可憑號碼布領取市價1,280元的「好野杯杯」，完賽後更可帶走市價2,180元起的500ml好野吧運動調酒一瓶。合作品牌亦提供多項實用好禮與優惠，包括55688乘車金與新客代駕金，呼應「酒後不開車」的安全精神；另有貓空商圈折抵券、手工冷泉麵、威士忌皂、台派糕點、炙燒豬肉條等豐富物資，讓跑者從報名到完賽都能感受滿滿誠意。

為延伸活動熱度，主辦單位同步推出「好野吧賽前跑」暖身企劃。跑者可加購賽前跑資格，於12月12日至12月24日期間，憑專屬號碼布走訪指定特色餐酒館與酒吧，免費兌換酒精飲品，並享同桌消費優惠。合作店家包含 Hoda Bistro、桃源二村、祈駑南原住民餐酒館等特色場域，串聯台北夜間經濟與餐酒文化，讓活動不只集中於比賽當日，而是從賽前就開始醞釀社群話題與城市探索。

好野吧 Drink SPORT 旗艦店也將推出跑者專屬加碼優惠，跑者憑報名成功截圖即可免費兌換兩杯酒精飲品，並享同桌消費7折優惠，鼓勵跑者揪團打卡、提前暖身。活動期間亦串聯新東陽指定門市，自7月至12月提供報名跑者專屬優惠價購買好野吧人氣運動調酒，進一步延伸品牌曝光與通路合作效益。

現場抽獎同樣備受期待。跑者只要於活動當日至李亭香攤位購買指定產品，即可獲得抽獎券，有機會抽中「台北－沖繩」來回機票、大春煉皂「道埕時光經典禮盒」、好野吧瓶裝調酒等品牌好禮，為賽後嘉年華增添驚喜。

除了創新體驗與娛樂元素，本次活動也結合公益行動。主辦單位將攜手文山區在地非營利公益團體「微光盒子」（社團法人臺灣兒少玩心教育協會），每有一位跑者報名，主辦單位即捐出50元，支持弱勢與脆弱兒少陪伴、多元培力計畫。透過一場輕鬆有趣的路跑，讓參與者不只為自己完成挑戰，也能共同支持在地公益。

「2026 Drink SPORT Run 好野吧調酒路跑」預計將成為年底最具話題性的運動生活活動之一。它不只是路跑，更是一場結合職業運動、調酒文化、城市社交、夜經濟與公益責任的跨界實驗，為台灣路跑活動開創全新的參與想像。

報名資訊：https://bao-ming.com/eb/content/7110#33217