暨南大學攜手創教育學院台灣AI運動協會 引領香港高中生跨海體驗人形機器人課程

當全球教育正積極回應人工智慧（AI）浪潮，如何讓學生提早接觸未來科技、探索職涯方向，已成為世界各國教育的重要課題。

國立暨南國際大學邀請創教育學院創辦人王藝憓，與台灣AI運動協會共同接待來自香港的高中師生，展開一場以AI人形機器人與未來科技為核心的交流活動。透過沉浸式實作課程，學生從設計、程式控制到人形機器人操作，親身體驗智慧科技的魅力。

帶隊的香港高中教師表示，香港因產業結構以金融與服務業為主，約有三成學生升讀大學，多數高中學生以普通科課程為主，較少有機會接觸工程設計、電機控制、智慧製造等實作課程，也缺乏完整的職涯探索體驗。因此，這次來到台灣參與機器人教育交流，對學生而言是一堂難得且充滿啟發的未來科技課程，許多學生從踏入教室開始便充滿期待，希望透過親手操作，了解AI科技如何真正走入生活與產業。

創教育學院創辦人王藝憓表示，教育最大的價值，不只是培養考試成績優秀的學生，更重要的是讓每一位孩子也能設計出自己的未來。AI人形機器人實作課程，透過 Arduino連桿式人形機器人，引導學生學習程式設計、運動控制、多軸動作設計、精密機構、智慧控制及競技任務，提前接觸資訊工程、電機控制、機械設計、人工智慧、智慧製造等未來熱門領域，累積專題實作經驗，為升學與職涯探索奠定基礎。

學生學習調整機器人設定。 圖／台灣AI運動協會提供

本次課程特別邀請台灣AI運動協會的──盧建邦（阿邦老師）擔任講師。阿邦老師也是全台首部以台灣自主開發人形機器人為主題專書《人形機器人必學寶典》的作者，長期投入AI與人形機器人教育推廣，自2013年起率領團隊投入人形機器人研發，挑戰日本 ROBO-ONE 等國際人形機器人賽事，長年受邀至高中職、大專校院及企業授課，推動AI、機器人與STEAM教育，培育無數科技人才。

自國中起便屢獲各項機器人競賽第一名的選手陳彥宇，全程更帶領學生了解從無到有的人形機器人製作流程，包括設計構想、程式編寫、3D列印、機構組裝、多軸動作控制、搬運任務及競技挑戰，讓學生不只是學會操作機器人，更理解機器人背後的工程思維、控制邏輯與系統整合能力。

學生透過實際控制機器人的行走、平衡、動作協調、搬運及競技挑戰，深入理解機械設計、電子控制、人工智慧與程式設計之間如何相互整合。從「設計機器人」到「看見機器人」，再到「控制機器人」，讓抽象的科技知識轉化為可操作、可驗證、可創造的學習歷程。

台灣AI運動協會講師陳彥宇。 圖／台灣AI運動協會提供

從天賦探索到科技實作 打造未來AI人才培育新模式

學生操控機器人進行投籃。 圖／台灣AI運動協會提供

創教育學院創辦人王藝憓指出，AI教育不只是教學生使用科技，更重要的是培養學生的創造力、解決問題能力、跨域整合能力與團隊合作精神。當孩子能親手完成一台會行走、會搬運、能完成任務的人形機器人時，他們建立的不只是科技能力，更是相信自己能夠創造未來的信心。

未來，創教育學院也將持續攜手台灣AI運動協會、各級學校及國內外教育夥伴，共同推動AI教育、STEAM教育、機器人教育、全國性比賽及國際交流課程，建立更多元且與產業接軌的學習模式，讓每一位孩子都能透過科技教育找到自己的天賦、探索未來方向，成為迎向AI時代的新世代人才。