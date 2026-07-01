影／遭傳將請辭 李洋：我也很錯愕

運動部長李洋上午出席立法院教育及文化委員會，受訪時對「將請辭」的風聲一事，李洋公開澄清，強調自己「目前沒這打算」。李洋表示，我也是昨天突然晚間收到這樣訊息。蠻錯愕的，目前是沒有這樣的打算。

對於運動部長一職是否會「做好做滿」。李洋表示如果在院長的支持下，會希望可以繼續做，而且運動部的同仁非常棒，在這個狀態下面，希望說如果能做好、做滿，那當然是最好，李洋強調希望把每一天都認真做完。對於是否有人在放消息？有報導說與協會或國訓中心也有些不合？李洋說不太確定是不是有人在放消息，但以個人的角度來講，還是希望把自己的專注力放在將台灣整體運動環境做好。