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影／遭傳將請辭 李洋：我也很錯愕

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
運動部長李洋（左一）上午出席立法院教育及文化委員會預算審查。。記者黃義書／攝影
運動部長李洋（左一）上午出席立法院教育及文化委員會預算審查。。記者黃義書／攝影

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運動部長李洋上午出席立法院教育及文化委員會，受訪時對「將請辭」的風聲一事，李洋公開澄清，強調自己「目前沒這打算」。李洋表示，我也是昨天突然晚間收到這樣訊息。蠻錯愕的，目前是沒有這樣的打算。

對於運動部長一職是否會「做好做滿」。李洋表示如果在院長的支持下，會希望可以繼續做，而且運動部的同仁非常棒，在這個狀態下面，希望說如果能做好、做滿，那當然是最好，李洋強調希望把每一天都認真做完。對於是否有人在放消息？有報導說與協會或國訓中心也有些不合？李洋說不太確定是不是有人在放消息，但以個人的角度來講，還是希望把自己的專注力放在將台灣整體運動環境做好。

運動部長李洋上午出席立法院教育及文化委員會時，受訪時對「將請辭」的風聲一事，李洋公開澄清，強調自己「目前沒這打算」。記者黃義書／攝影
運動部長李洋上午出席立法院教育及文化委員會時，受訪時對「將請辭」的風聲一事，李洋公開澄清，強調自己「目前沒這打算」。記者黃義書／攝影

李洋 運動部 運動

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