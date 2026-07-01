桌球／WTT美國大滿貫賽 林昀儒與馮翊新扳倒第3種子闖男雙8強

世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，台灣男雙林昀儒、馮翊新今天在次輪以3比2扳倒世界排名第3的香港組合黃鎮廷、陳顥樺，順利挺進8強。

被譽為「沉默刺客」的台灣桌球好手林昀儒，在男單首輪不敵名古屋亞運隊友郭冠宏後，今天與搭檔馮翊新在男雙賽場亮相，兩人通過首輪考驗後，今天與賽會第3種子的香港組合黃鎮廷、陳顥樺激戰5局，最後林昀儒、馮翊新以3比2驚險勝出，如願取得8強門票。

此役首局開打後，林昀儒、馮翊新開局展現絕佳狀態，頻頻迫使對手回擊失誤，占據領先位置，就算一度陷入亂流連續丟分，所幸林昀儒、馮翊新及時回神，在關鍵時刻上演默契配合，以11比9先馳得點。

第2局林昀儒、馮翊新以9比11讓出後，甚至第3局一開始就處於0比4落後，不過台灣組合並未自亂陣腳，靠著強勢進攻連得9分，直接以11比6手握聽牌優勢。可惜林昀儒、馮翊新第4局未能乘勝追擊，即便化解2個局點，仍以10比12遭到扳平戰局。

進入決勝第5局，林昀儒、馮翊新不斷緊咬比分，並再次展現面對逆境的扭轉能力，在7比9落後情況下，台灣組合接連讓對手回擊失誤，加上馮翊新打出漂亮正拍的致勝穿越球，最後連拿4分以11比9取得勝利，接下來將對戰智利組合葛梅茲（GustavoGomez）、柏戈斯（Nicolas Burgos），力爭4強資格。