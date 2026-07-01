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亞運／中華代表團482選手出征 超過150名教練支援

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
運動部表示，名古屋亞運中華代表團預計派出482位選手參賽，男選手240人、女選手242人，另有超過150位教練隨隊支援，規模相當完整。 中央社
運動部表示，名古屋亞運中華代表團預計派出482位選手參賽，男選手240人、女選手242人，另有超過150位教練隨隊支援，規模相當完整。 中央社

2026世足賽

名古屋亞運將於9月19日登場，中華代表團大名單預計今天送出給亞洲運動會組織委員會，運動部常務次長洪志昌表示，今年參加運動種類超過30種，預計將派出482位選手，男選手240人、女選手242人，將有超過150位教練與會。

杭州亞運中華代表團共派出有521位選手，帶回19金、20銀、28銅，總計 67 面獎牌，金牌數追平隊史最佳；名古屋亞運倒數兩個多月登場，洪志昌指出，兩屆賽事規模不同，像是中華代表團杭州亞運成績很好的輪溜冰、橋藝和圍棋，名古屋亞運都沒舉辦。

洪志昌指出，杭州亞運中華代表團的奪金項目中，有9面金牌名古屋亞運沒有舉辦，非常可惜，不過仍會派出482位選手，「教練團是以最大量能去支援，會有超過150位教練去支援。」

杭州亞運帶回羽球隊唯一獎牌的李洋，退役後成為首任運動部部長，他強調成績交給選手和教練，運動部工作是把選手和教練需要的部分做好，「不管中繼站或後勤團隊，全力幫助選手去做，規劃陸陸續續在做，運動部作為選手後盾，希望能把這些做好。」

日前衝浪出現拿到亞運資格卻無法參賽爭議，洪志昌今天也解釋，亞洲衝浪錦標賽中台灣選手有獲得男子兩席及女子兩席、共計四席的亞運正式參賽門票，但從個人成績來看，女子選手在資格賽最佳成績是第7名和13名，男選手都在16名以外，並沒達到國內參加亞運標準，進行評估後把兩位女子選手列入名古屋亞運參賽名單。

名古屋 運動部 亞運

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