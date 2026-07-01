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運動部／被傳要請辭 李洋矇了：我也很錯愕

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
運動部長李洋。圖／中華奧會提供（資料照）
運動部長李洋。圖／中華奧會提供（資料照）

2026世足賽

運動部部長李洋今天出席立法院第11屆第5會期教育及文化委員會第18次全體委員會議，但昨天晚間卻出現「李洋將請辭」風聲，今天主角親自闢謠，強調「目前沒這打算」。

立法院今天進行審查115年度運動部及所屬單位預算案，李洋參與會議前被問到請辭問題，他說：「我也是突然（昨天）晚間收到這訊息，自己也很錯愕，目前沒這打算。」他表示，有行政院院長卓榮泰支持，加上運動部同仁齊心努力，會堅守崗位，「在這狀態下做好做滿是最好，希望把每一天都認真做完。」

為何會有請辭傳聞，李洋表示，不太確定是不是有人放消息，「以我個人角度，希望把專注力放在台灣整體運動環境，運動部能做的部分努力做好，至於不管協會或特定體育環境，有什麼問題我們都會盡力協助和改善。」

今年3月上任的國家運動訓練中心董事長林鴻道上月請辭，李洋表示有被告知也有慰留，林鴻道雖因工作關係決定請辭，仍感謝林鴻道對體育運動不遺餘力地付出，雖請辭之後仍會向他請益，讓更多人進入運動環境。

運動部 李洋 卓榮泰

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