桌球／超行星盃全國錦標賽 新增2組推動全民化

「2026超行星盃全國桌球錦標賽」圓滿落幕，今年賽事全面升級，除公開國小男、女童團體組外，增設「國中團體男女混合組」及「汐止區教育推廣個人單打組」，希望將桌球運動全民化。

「2026超行星盃全國桌球錦標賽」昨日在汐止秀峰高中體育館結束，1千多名選手熱鬧激戰，主辦單位今年還規劃「汐止地區邀請組－國小團體男女混合組」，由在地學校及桌球團隊參與，提供地方選手更多交流與競技舞台。

活動執行長王士豪接受媒體訪問時表示，希望透過超行星盃建立桌球交流平台，讓孩子、學校、家長與社區共同參與，讓桌球運動在地方持續扎根發展。

今年新增的「汐止區教育推廣個人單打組」，邀請長期支持地方教育及發展的夥伴參與，包括校長、警察教官、教師代表、家長會長等，共同透過桌球交流凝聚地方力量。

王士豪指出，今年賽事不但請到高規格的國際裁判維護比賽公平性，更請來中醫師團隊進駐會場，提供選手、教練及家長免費義診；未來將持續以桌球為媒介，結合教育、社區及各界資源，推動更多元的基層運動發展模式。