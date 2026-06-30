加拿大羽賽／繼美國站之後 蘇力揚拚男單連2週奪冠

BWF超級300的加拿大羽球公開賽今晚開打，台灣戰將共23組人馬從會內賽開打，包括剛奪冠的男單蘇力揚、混雙劉廣珩/許尹鏸，都力拚連2場站上頒獎台。

世界羽球總會（BWF）超級300等級的加拿大公開賽，總獎金25萬美元（約新台幣795萬元），賽事從1957年開辦，台灣在歷屆賽史拿過8次冠軍，以男雙3次最多。

最近一次就是去年由「雙胞胎兄弟檔」李芳任、李芳至獲得男雙冠軍，不過今年2人選擇休兵沒有參賽。

根據大會籤表，上週剛拿下美國羽球公開賽男單冠軍、現年24歲的蘇力揚，首輪將對上印尼裔克羅埃西亞籍的狄納塔（Aria Dinata）。

教練李松遠告訴中央社記者，上週奪冠確實幫助蘇力揚打出信心，「現在就觀察他能否在這幾天及時恢復體能狀態。」

另外同樣獲得美國公開賽混雙冠軍的劉廣珩、許尹鏸，本週首戰印尼組合托洛利烏（Andre TimotiusTololiu）、卡妮（Serena Kani）；至於劉廣珩和陳政寬搭檔的男雙，則要從會外賽打起。

劉廣珩表示，兼點2項雙打確實很累，但又希望2項都可以打到最後，所以體能的維持就很重要，「我自己覺得不論男雙或者混雙都有漸入佳境，也希望今年可以打出自己想要的成績。」