影／苗栗市全民運動館迎開幕 7月起市公所連辦3波體驗券抽獎

苗栗市全民運動館將於7月中旬開幕啟用，市公所特別將部分權利金收入回饋市民，規畫提供1萬張免費體驗運動券，7月1日起開放三波網路登記及抽獎。希望透過實際體驗方式鼓勵更多民眾接觸運動、培養規律運動習慣，進而提升苗栗市整體運動風氣與市民健康。

苗栗市公所指出，公所透過公開招商方式引進世界知名健身品牌WORLD GYM進駐營運主場館，綜合羽球場部分由公所自營，結合民間專業運動產業資源，共同打造優質、安全且多元的運動空間，盼提供市民更完善的運動服務與健康休閒環境。

市公所表示，WORLD GYM負責場館營運管理，每年繳納260萬元權利金，市公所秉持取之於民、用之於民，規畫將部分權利金收入回饋市民，為慶祝全民運動館正式啟用，市公所推出多項開幕限定優惠。其中，凡於開幕當親自參與啟動典禮的民眾，可現場領取「開幕體驗運動券」1張，體驗運動館體適能重訓區設施，親身感受全新場館設備與運動環境。

此外，市公所同步推出「全民動起來」免費體驗運動券抽獎，分三波辦理，第一波7月1至7日開放網路登記、7月10日公開抽獎；第二波7月15至21日開放網路登記、7月25日公開抽獎；第三波8月1至7日開放網路登記、8月10日公開抽獎，登記連結網址https://reurl.cc/8eQkrM。

另為感謝公教軍警消及醫護人員長期守護社會及鼓勵銀髮族培養規律運動習慣，特別規畫專屬抽獎名額，凡公、教、軍、警、消、醫護人員及年滿65歲以上樂齡族，於7月1至7日期間完成登記，即可參加7月10日抽獎。

市公所表示，暑期還推出「遊子返鄉運動方案」，凡設籍苗栗市且於外地就學或工作的民眾，只要攜帶身分證及學生證或工作證明文件，即可至市公所綜合羽球場櫃台領取免費體驗運動券，每人限領1張，希望鼓勵返鄉遊子利用假期培養運動習慣，增進身心健康。

為結合運動與觀光發展，市公所也推出「運動觀光體驗方案」，凡於苗栗市區合法旅宿住宿旅客，憑住宿證明、發票或收據，即可領取免費體驗運動券。每住宿1晚可領取1次，依實際入住人數核發，最多可領取5張，邀全國民眾來苗栗旅遊之餘，也能體驗優質運動設施。

除免費體驗運動券活動，全民運動館也推出多項樂活課程優惠方案，課程體驗價每堂200元；年滿65歲以上長者享半價優惠，每堂課程只需100元。相關課程資訊可參閱課程表，並逕洽WORLD GYM苗栗中正館預約報名，洽詢電話037-365222。

苗栗市長余文忠表示，全民運動館啟用不僅是苗栗市運動環境的重要里程碑，更代表市公所推動健康城市、運動城市政策的重要成果。未來將持續透過公私協力模式，導入專業資源與創新服務，提供市民更優質的運動環境，打造全民運動、全民健康的幸福城市。

抽獎中獎者將於開獎翌日以簡訊通知，民眾必須於收到通知後1個月內，攜帶身分證及相關證件至苗栗市公所綜合羽球場領取體驗運動券，逾期未領取者將視同放棄資格。

苗栗市全民運動館將於7月中旬開幕，市公所將部分權利金收入回饋市民，規畫提供1萬張免費體驗運動券，7月1日起開放三波網路登記及抽獎。記者胡蓬生／攝影