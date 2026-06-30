桌球／WTT美國大滿貫賽 黃愉偼扳倒日本女將闖次輪

世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，從資格賽出線的台灣女將黃愉偼今天在首輪以3比1扳倒日本好手長崎美柚，接下來將挑戰中國女將陳幸同，卡位16強門票。

年僅23歲、世界排名67名的台灣女將黃愉偼，這次美國大滿貫賽通過資格賽的考驗後，締造生涯首闖WTT大滿貫等級的正賽里程碑，只是在女單首輪與世界排名18名的日本好手長崎美柚正面交鋒，而且雙方上次交手已經是2016年，當時黃愉偼以0比3吞敗。

暌違10年再度對戰，黃愉偼在首局開打後仍在尋找狀態，尤其中段陷入連丟5分的亂流，導致以6比11讓出，不過黃愉偼在第2局及時調整節奏，並頂住拉鋸戰的壓力，如願以11比9扳平戰局。

進入關鍵第3局，黃愉偼一度處於4比9落後，所幸在反拍發威情況下，頻頻迫使對手發生回擊失誤，不僅順利追平比分，更化解2個局點，以13比11率先搶下聽牌優勢，而第4局黃愉偼同樣化解2個局點，並帶著這股氣勢再以13比11拿下勝利，接著將挑戰世界排名第5的中國女將陳幸同。

另外，「台灣一姊」鄭怡靜與18歲新星葉伊恬攜手征戰女雙賽場，兩人在首輪面對「德國組合」萬遠、溫特（Sabine Winter），雖然首局以6比11讓出，不過接連以12比10、11比9、15比13上演逆轉勝，晉級女雙16強。