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全台歷史最悠久馬拉松 第43屆曾文水庫馬拉松今起開放報名

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
全台歷史最悠久馬拉松、第43屆曾文水庫馬拉松今起開放報名。圖／台南市政府提供
全台歷史最悠久馬拉松、第43屆曾文水庫馬拉松今起開放報名。圖／台南市政府提供

2026世足賽

全台歷史最悠久馬拉松、第43屆曾文水庫馬拉松今起開放報名，今年預計12月13日在水庫登場。台南市政府體育局邀請全台跑友「挑戰被譽為最具特色的水庫馬拉松賽道，在湖光山色環繞下感受跑步樂趣，體驗台南山區獨有的自然風光與人文魅力」。

曾文水庫馬拉松1983年創辦已第43屆，是台灣歷史最悠久馬拉松賽事，也是許多跑者歲末期待經典路跑活動。今年賽事有全程馬拉松42.195公里、挑戰組21.3公里、路跑組12公里及健康休閒組3公里等組，滿足不同程度跑者參與需求。

市長黃偉哲表示，曾文水庫馬拉松最引人特色，莫過全程封閉道路的經典賽道規畫。賽道自南區水資源分署出發，沿途行經曾文三號橋、溪畔遊憩區、曾文四號橋、水庫壩頂及曾文之眼等知名景點，讓跑者能夠在安全無車干擾的環境下盡情奔馳，可遠眺湖光山色的壩頂路段，更是許多跑友心目中最具代表性的經典畫面。

今年報名參賽可獲參賽衣，報名馬拉松組及挑戰組加碼送鞋袋，完賽禮包含獎牌、毛巾及束口袋，今年也推出多項加購紀念商品，包含運動帽、曾文馬聯名防潑水提袋、曾文馬聯名紀念T等，讓跑者除完成挑戰，也能將曾文馬的美好回憶帶回家。

市府體育局長陳良乾表示，曾文水庫馬拉松不僅是運動賽事，更是推動運動觀光重要平台。今年賽事補給站提供季節新鮮水果，並結合台南在地小農擺攤，讓跑者在享受運動之餘，也能品嘗台南優質農特產品，展現台南熱情好客的人情味。

市府說，賽事期間正值台南山區氣候宜人，民眾可順道走訪曾文水庫風景區、梅嶺、玉井及楠西等景點，體驗台南山城魅力。邀請全台跑友12月13日齊聚曾文水庫，參與這場歷史最悠久、風景最壯麗、補給最具特色的經典馬拉松賽事，用雙腳感受台灣最大水庫的壯闊景色，留下屬於自己的曾文馬回憶。

報名在伊貝特報名網(http://bao-ming.com/)報名，賽事資訊公布在曾文水庫馬拉松臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/zengwenreservoirmarathon）。

馬拉松 曾文水庫 黃偉哲

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