快訊

甜到爆！日圓兌美元失守162關卡 國銀曝未來走勢

昔日出庭喊「撒謊下地獄」！前反骨男孩孫生涉4性侵案 2罪共判1年4月

MLB／鄭宗哲敲安、跑回1分 連4場先發紅襪都贏球

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／友邦巴拉圭爆冷淘汰德國 賴總統致賀：台灣為你們加油

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
今年5月巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）訪問台灣會見賴清德總統時，特別送上巴拉圭國家足球隊新衣。圖／總統府提供
今年5月巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）訪問台灣會見賴清德總統時，特別送上巴拉圭國家足球隊新衣。圖／總統府提供

2026世足賽

世界盃足球賽進入32強淘汰賽，我國邦交國巴拉圭今天淘汰曾拿過4屆冠軍的德國隊，晉級16強。賴清德總統稍早在社群平台恭喜巴拉圭，並表示「繼續衝！台灣為你們加油。」

德國32強淘汰賽首戰就遭遇苦戰，和巴拉圭的對決先被進球，雖在下半場追平但正規賽事沒能分出勝負，兩隊打入本屆美加墨世界盃第一場延長賽又出現關鍵判決，最終巴拉圭在PK大戰爆冷擊敗德國，晉級最終16強。巴拉圭FIFA排名34遠不及目前排名12的德國，巴拉圭淘汰德國被視為爆冷。

賴總統在Threads表示，恭喜我們的友邦巴拉圭晉級16強！世足淘汰賽面對強敵德國，拚到最後一刻、在PK大戰中展現強大韌性，最後精采獲勝！繼續衝！台灣為你們加油。

今年5月巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）訪問台灣會見賴總統時，特別送上巴拉圭國家足球隊新衣，更是象徵球隊核心的10號背號，別具意義。賴總統當時也表示，邀請大家除了支持自己喜歡的球隊，也要幫台灣的好朋友加油。

巴拉圭 德國 Threads

延伸閱讀

世足賽／德國爆冷出局！巴拉圭PK大戰淘汰4屆冠軍

世足賽／PK大戰擋下德國兩球 巴拉圭門將曝關鍵原因

世足運彩／德國雖強但身分包袱太重 GPT反看巴拉圭氣勢占上風2:1

世足運彩／德意志戰車多線作戰現疲態 Gemini 推巴拉圭乘虛而入2:1

相關新聞

世足賽／才遭逢喪子之痛 荷蘭前鋒哈克波32強出戰摩洛哥率先破門

正在世足賽賽場上發光發熱的荷蘭明星前鋒哈克波（Cody Gakpo），近日女友諾亞（Noa van der Bij）透過社群媒體證實，兩人腹中的胎兒不幸流產，讓這名荷蘭悍將目前正面臨職業生涯與家庭生活雙重考驗的艱難時刻，不過在今天的32強賽出戰摩洛哥之戰，哈克波也在第72分鐘進球為荷蘭取得領先，進球後哈克波一度情緒激動的跪倒在地，隊友也紛紛上前圍住他並給予打氣。

世足賽／友邦巴拉圭爆冷淘汰德國 賴總統致賀：台灣為你們加油

世界盃足球賽進入32強淘汰賽，我國邦交國巴拉圭今天淘汰曾拿過4屆冠軍的德國隊，晉級16強。賴清德總統稍早在社群平台恭喜巴拉圭，並表示「繼續衝！台灣為你們加油。」

極地超馬好手林義傑 用雙腳丈量世界以愛心點亮蒙古孩童希望

極地超馬選手林義傑在四大極地賽中不僅參賽，更親自將募集的文具和書籍送往蒙古偏遠部落，為當地孩童帶來希望。林教授透過行動展現運動精神與人文關懷，激勵社會共同追求美好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。