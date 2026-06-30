世足賽／友邦巴拉圭爆冷淘汰德國 賴總統致賀：台灣為你們加油

世界盃足球賽進入32強淘汰賽，我國邦交國巴拉圭今天淘汰曾拿過4屆冠軍的德國隊，晉級16強。賴清德總統稍早在社群平台恭喜巴拉圭，並表示「繼續衝！台灣為你們加油。」

德國32強淘汰賽首戰就遭遇苦戰，和巴拉圭的對決先被進球，雖在下半場追平但正規賽事沒能分出勝負，兩隊打入本屆美加墨世界盃第一場延長賽又出現關鍵判決，最終巴拉圭在PK大戰爆冷擊敗德國，晉級最終16強。巴拉圭FIFA排名34遠不及目前排名12的德國，巴拉圭淘汰德國被視為爆冷。

賴總統在Threads表示，恭喜我們的友邦巴拉圭晉級16強！世足淘汰賽面對強敵德國，拚到最後一刻、在PK大戰中展現強大韌性，最後精采獲勝！繼續衝！台灣為你們加油。

今年5月巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）訪問台灣會見賴總統時，特別送上巴拉圭國家足球隊新衣，更是象徵球隊核心的10號背號，別具意義。賴總統當時也表示，邀請大家除了支持自己喜歡的球隊，也要幫台灣的好朋友加油。