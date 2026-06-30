極地超馬好手林義傑 用雙腳丈量世界以愛心點亮蒙古孩童希望

曾獲總統府四等景星勳章、台灣十大傑出青年等殊榮的極地超馬選手林義傑，今年再次踏上艱鉅的四大極地戈壁賽征途。然而，這次他的身份不僅是賽事大使，更是一位溫暖的愛心傳遞者。他將募集到的文具、書籍及生活物資，親自送達蒙古地區的偏遠部落，用實際行動為當地學童帶來希望，展現了超越競技、觸動人心的正面力量。

在廣袤無垠的蒙古大地上，林義傑的身影穿梭於遊牧部落之間，臉上掛著真摯的笑容，與當地孩童們熱情互動。他彎下腰，將一包包精心準備的文具組、印有蜘蛛人的貼紙、筆記本和彩色鉛筆等物資，親手遞給每一位孩子。當孩子們收到這些小小的禮物時，臉上綻放出純真而滿足的笑容，有的孩子緊緊抱著新文具，有的則好奇地翻看著書籍，眼中閃爍著對知識的渴望。林義傑不僅與騎在馬背上的小騎士合影，更與當地居民一同搬運飲用水，這些畫面無聲地訴說著人與人之間最純粹的連結與關懷。

林義傑感性地表示：「這次以跑步的方式，將自己和大家準備的物資送進蒙古部落，我感到無比的開心與滿足。蒙古地區有許多遊牧民族部落，孩子們的教育機會相對匱乏，尤其在嚴寒的冬季，生活更是艱辛。我相信即使是小小的文具用品，也能在他們心中播下希望的種子，讓他們有機會在家自學，看見更廣闊的世界。」這趟旅程中，他甚至遭遇了六隻大型犬隻突然衝出的驚險時刻，所幸最終有驚無險。這段經歷讓他深刻體會到，極地挑戰不僅是體能的極限考驗，更是對意志與應變能力的磨練，而這份堅韌，也正是他將愛心傳遞到世界各個角落的動力。

作為弘光科技大學副教授，林義傑不僅在學術領域貢獻所長，更將其運動家的精神與人文關懷融入生活。去年，他帶領台灣隊勇奪四大極地賽官方團體組冠軍，創下難得的佳績。今年八月中旬，他將再次帶領15位台灣選手前往納米比亞參賽，這也是歷年來台灣參賽人數最多的一次。林義傑期許能繼續以堅毅的腳步，為國爭光，並透過每一次的挑戰與付出，將運動的正面能量與大愛精神，傳遞給更多人，激勵社會大眾共同為美好世界努力。

林義傑(右)與蒙古學童。 林義傑提供

林義傑(右)與蒙古學童。 林義傑提供

林義傑(左)與蒙古學童。 林義傑提供