蔡家福、柳承敏續簽合作備忘錄 李洋見證持續深化夥伴關係

中華奧會主席蔡家福、韓國奧會主席柳承敏今天在運動部長李洋見證下，共同正式續簽合作備忘錄，展現雙方持續深化夥伴關係、推動體育交流合作的共同承諾。

柳承敏是2004年雅典奧運桌球男子單打金牌，也曾擔任國際奧會運動員委員會委員，去年接任韓國奧會主席，目前是國際奧會教育、奧林匹克競賽運動、2028年洛杉磯奧運會協調委員會委員，這次應中華奧會邀請，率領韓國奥會代表團來訪。

柳承敏簽約前在蔡家福的陪同下特別拜會李洋，柳承敏與李洋同樣是奧運金牌選手轉型為運動界領導人，兩人相談甚歡，李洋也期待台韓雙方未來能有更多實質的運動交流。

蔡家福表示，年初於烏茲別克舉行的亞洲奧林匹克理事會（OCA）會員大會期間，曾與柳承敏會晤，就未來深化體育交流交換意見，並確認雙方對於未來合作的高度意願。此次柳承敏率領韓國奧會代表團訪台，不僅展現韓國奧會對雙方合作的高度重視，也為台韓體育交流開啟新的篇章。

中華奧會從1999年開始與韓國奧會簽訂交流合作協議，期間也曾更新續約；近幾年兩會持續開展交流活動，包括柳承敏2023年曾來台擔任奧會運動員論壇講師，雙方也互相派員參加活動，包括韓國奧會派員來台參加我方主辦的國際體育事務人才培訓營，中華奧會派員出席韓國奧會主辦的奧林匹克研討會。

這次在李洋見證下續簽合作備忘錄，雙方更加確認未來將持續推動運動員、教練及體育行政人員交流，並深化奧林匹克教育、運動科學、青年發展及國際體育事務等領域合作，共同提升兩會合作成果，攜手推廣奧林匹克價值。

透過合作備忘錄的續簽，將有助兩國奧會進一步鞏固雙方長期友好夥伴關係，持續拓展多元交流，共同促進亞洲體育發展，並為國際奧林匹克運動注入更多合作能量。

運動部長李洋擔任見證人。圖／中華奧會提供

運動部長李洋（右）贈禮予韓國奧會主席柳承敏（左）。圖／中華奧會提供