高球／JLPGA地球蒙達明盃最終回 吳佳晏後來居上並列第9

JLPGA史上獎金最高的2026年地球蒙達明盃，今天進行第3回合補賽及最終回合賽事，台灣好手吳佳晏以4天低於標準7桿的281桿，並列第9名作收，收下本季第4場前10名。

日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）的地球蒙達明盃（EARTH MONDAMIN CUP），雖不是巡迴賽的年度4大賽，卻寫下史上最高額4億日圓（約新台幣7880萬元）總獎金，冠軍可獨得7200萬日圓（約新台幣1420萬元）。

只不過賽事前2回合受到颱風外圍環流影響，讓原訂6月25日至28日的4回合賽事，因為推遲第3回合加上補賽，直到今天才順利打完。

今年已拿過1場日巡賽冠軍的吳佳晏，第3回合補賽完以213桿並列第13名；隨後在最終回合表現更加出色，抓5博蒂、吞3柏忌、獵1鷹繳出68桿，讓她排名挺進前10名作收。

至於另一台灣好手盧曉晴，前3回合打完以212桿並列第10名，可惜她在最終回合繳出74桿，以低於標準2桿的286桿獲得第23名。

綽號「可愛」的韓國球員樸賢京，以4回合低於標準12桿的276桿，贏得個人在日巡賽的首座冠軍盃。

現年26歲的樸賢京，生涯已在韓國巡迴賽上獲得8座冠軍，被視為大前輩李寶美的接班人，後者在日本巡迴賽生涯共擁有21個冠軍頭銜。