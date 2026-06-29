2026全民運動會10月桃園登場 估1.3萬人參賽

2026年全民運動會將於10月17日至22日在桃園市登場，本屆共設32個競賽種類，預計吸引1萬3000人參與；賽會口號訂為「全民敢動 桃戰巔峰」，「敢動」除呼籲民眾培養運動習慣，更象徵社會各界感佩選手精神而挺身支持的「動容」力量，以雙關意涵串連賽事熱情與社會支持。

體育局長許彥輝指出，為完善賽事體驗，市府體育局、經濟發展局與觀光旅遊局跨局處合作，將結合賽會推出運動觀光輕旅行遊程，串聯在地景點、伴手禮與旅宿資源，盼吸引外縣市選手與民眾延伸停留消費；同時積極導入社會資源，一方面減輕籌備財政負擔，另一方面豐富賽會周邊內容與宣傳能量。

隨著籌備進入倒數階段，相關競賽場地修繕工程均如期進行，預計9月前全面完工；市府並陸續對接民間企業挹注物資與宣傳資源，期望以「公私協力」模式擴大賽會社會參與。

合作案例方面，曼迪傳播股份有限公司今天攜手班可諾有限公司，透過市議員凌濤服務處媒合，捐贈市值150萬元的「昆蟲島」系列商品，作為賽會期間宣傳物資。曼迪傳播副總經理金啟華表示，希望以「昆蟲島」勇於探索、群體合作的形象，為運動場上選手加油打氣，並感謝凌濤服務處媒合，讓企業愛心與賽會接軌。

市府表示，10月17日賽會開幕當天，歡迎全國民眾到桃園為選手喝采，共同見證桃園運動城市的活力脈動。