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TPVL／台鋼天鷹重磅補強 網羅蒙古重砲漢佳
台鋼天鷹今天宣布重磅補強，球團已與蒙古籍外援漢佳完成簽約，新賽季漢佳將披上天鷹戰袍，擔任舉球對角攻擊手。
漢佳上個賽季效力於臺中連莊，憑藉優異的身體條件、強勁的攻擊火力及積極拚戰的精神，整季累積736分高居聯盟得分榜第6名，成為聯盟最具威脅性的攻擊手之一。
身高192公分的漢佳在發球端展現十足破壞力，上季累積64分發球得分，高居聯盟第一，更獲得年度最佳邊線攻擊球員殊榮；此外，他擁有穩定且多元的進攻手段，無論前排強攻或後排進攻皆具備威脅性，期待他的加入能為球隊帶來更多進攻選擇與場上能量。
台鋼天鷹球團表示，漢佳擁有出色的爆發力與滯空能力，在攻守轉換及關鍵分處理上展現成熟度，除了能有效提升球隊進攻火力外，也能透過強勢發球持續對對手施加壓力，成為球隊攻擊體系中的重要一環。
對於加入台鋼天鷹，漢佳表示，過去在與天鷹交手的過程中，就深刻感受到這是一支充滿潛力與競爭力的球隊，團隊中的每位成員都在各自的位置上扮演重要角色，也展現出強烈的求勝企圖心，很高興能夠加入天鷹，期待盡快融入球隊體系，並發揮自身優勢，透過場上的表現為球隊帶來更多幫助，與隊友一同挑戰更高目標。
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