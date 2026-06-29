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中華民國原住民跆拳道協會 吳國譽接任理事長

聯合報／ 即時報導
中華民國原住民跆拳道協會由吳國譽（前左四）接掌理事長。圖／中華民國原住民跆拳道協會提供
中華民國原住民跆拳道協會由吳國譽（前左四）接掌理事長。圖／中華民國原住民跆拳道協會提供

2026世足賽

中華民國原住民跆拳道協會於昨天（28日）在新北市板橋區運小館舉行新任理事長就職典禮，由吳國譽正式接任理事長一職。吳國譽表示，未來協會將秉持扎根基層、鏈結資源的精神，全方位協助原住民跆拳道選手在國際舞台上發光發熱。

新任理事長吳國譽，同時為中華民國台克球協會理事長，曾任中華奧會與奧運人協會副秘書長、新北市府原民局主任秘書、台北市府主任研究員，體壇與公務歷練完整。

典禮上的一大焦點，莫過於近年在國際賽事表現亮眼的原住民跆拳道健兒。包含曾榮獲2025年亞洲青少年跆拳道錦標賽「自由品勢」銅牌的戴瑀芯，以及剛入選2026年世界青少年跆拳道錦標賽「公認品勢」的國家代表隊選手王柏鈞。兩位體壇新星的出席，不僅象徵著原住民在跆拳道競賽上的強大基因與絕佳天賦，更代表著新一代選手對協會的期待。

吳國譽說：「原住民孩子擁有與生俱來的爆發力與堅韌意志，在跆拳道場上往往能展現驚人的宰制力。未來協會將致力於引進更多社會資源、科學化訓練與心理輔導，做選手們最堅實的後盾，讓他們能無後憂地在世界舞台上為國爭光。」

中華民國原住民跆拳道協會表示，隨著新團隊的就職，未來將規畫舉辦更多原住民跆拳道賽事與育樂營，藉此發掘更多隱藏在部落、校園中的「台灣之光」，並期盼與各界持續深化合作，共同推動台灣跆拳道運動的新一波高峰。

中華民國原住民跆拳道協會昨天新任理事長吳國譽（左）上任，前台北市副市長李四川（左二）、中華奧會執委黃志雄（右）、中華民國羽球協會理事長許安進（右二）等貴賓前往道賀。圖／中華民國原住民跆拳道協會提供
中華民國原住民跆拳道協會昨天新任理事長吳國譽（左）上任，前台北市副市長李四川（左二）、中華奧會執委黃志雄（右）、中華民國羽球協會理事長許安進（右二）等貴賓前往道賀。圖／中華民國原住民跆拳道協會提供

跆拳道 原住民

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